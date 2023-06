Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone vendono la villa di Capri: 250 metri quadri, prezzo da capogiro

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Venduta. La villa di Christian De Sica e Silvia Verdone a Capri, 250 metri quadri, è stata venduta dalla Lionard Luxury Real Estate, che si occupava delle trattative per la cessione dell’abitazione. Costruita a inizio ‘900, ha ospitato scrittori e artisti.

Venduta la villa di De Sica: il prezzo

L’agenzia immobiliare per case di lusso Lionard Luxury Real Estate ha comunicato di aver venduto ad un prezzo riservato una villa situata a Capri e che fino a poco tempo fa apparteneva a Christian De Sica e alla moglie Silvia Verdone.

La coppia l’aveva acquistata nel 1996, ma l’abitazione era stata costruita all’inizio del secolo scorso. Il prezzo, data la media delle case di Capri, potrebbe aggirarsi attorno ai 3 o 4 milioni di euro.

Carpi è una meta turistica molto ambita anche e soprattutto dai più ricchi, e il suo prestigio sta aumentando. Nell’ultimo anno i prezzi delle case di lusso sono aumentati dell’87% secondo la stessa agenzia che ha venduto la villa di De Sica.

Come è fatta: 250 metri quadri immersi nel verde, spa e vista su Napoli

L’ex abitazione caprese dell’attore e regista si sviluppa per oltre 250 metri quadri per quanto riguarda gli interni. La metratura è divisa su due piani ed è circondata da un ampio giardino.

All’interno dell’area verde si trova una depandance, che è stata adattata a spa, sulla quale è posizionata una terrazza panoramica dalla quale si vede l’intera isola e la baia di Napoli e sul golfo di Salerno.

La storia della villa di Capri venduta da De Sica

Come già detto, l’ormai ex villa di De Sica è stata progettata e costruita tra il 1900 e il 1903 dall’architetto statunitense Elihu Vedder, in stile simbolista adattato al contesto caprese.

Lo stesso Vedder la fece edificare nel luogo in cui si trovava il suo studio. Vi ospitò lo scrittore D.H. Lawrence, che qui lavorò alla scrittura del suo libro L’amante di lady Chatterley.

Negli anni ’30 del secolo scorso cambia mano, e diventa luogo di frequentazione di molti artisti tra cui Joseph Beuys e Cy Twombly. De Sica la acquista insieme alla moglie nel 1996