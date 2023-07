Sesso a tre in Funicolare a Capri, denuncia di Borrelli dopo il video: "Non è questo il turismo che vogliamo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Due uomini e una donna sono stati immortalati mentre facevano sesso a tre in un luogo pubblico e del tutto inusuale, la Funicolare di Capri. Il trio ha compiuto i gesti espliciti di fronte agli altri passeggeri che hanno assistito alla scena sbigottiti.

Atti osceni nella Funicolare di Capri

Nello specifico, dopo alcune effusioni, i tre si sono abbandonati ad una scena di doppio sesso orale.

Non si sa se si sia trattato di una bravata o di un video destinato alla pubblicazione su piattaforme per adulti.

Funicolare di Capri: atti osceni ripresi dalle telecamere

Fatto sta che le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto.

Il giornalista e deputato Francesco Emilio Borrelli ha raccolto la denuncia di un cittadino e le ha dato spazio sulla sua pagina Facebook:

“Ciao Francesco, nella funicolare di Capri due uomini e una donna sono stati colti in atteggiamenti osceni davanti a tutti. Ci sarebbe anche un video delle telecamere a circuito chiuso. Non è questo il turismo che vogliamo“.

Già dai tempi in cui era consigliere regionale della Campania, Borrelli si è speso in campagne per la legalità e il decoro urbano.

Le immagini, intanto, sono diventate virali e hanno infiammato i social network e gli utenti si sono sbizzarriti postando una valanga di commenti fra il divertito e il piccante.

Ed è caccia per capire chi siano i tre focosi passeggeri della Funicolare di Capri.

Atti osceni in luogo pubblico: multa salatissima

Al di là di goliardia e morale, gli atti osceni in luogo pubblico sono pesantemente sanzionati dalla legge.

Il comportamento è stato depenalizzato nel 2016, ma le sanzioni sono rimaste salatissime.

A norma dell’articolo 527 del codice penale “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000“.

E non solo: “Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”.

L’articolo prosegue poi con altra fattispecie.