Vento quasi a 100 km/h, oltre 500 gli interventi dei Vigili del Fuoco: rischio caduta alberi e danni a cose

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco per colpa del vento forte che sta soffiando sull’Italia. Solo nel pomeriggio di ieri sono arrivate oltre 500 segnalazioni relative a disagi e danni causati dalle forti raffiche di vento. A Roma circa 100 le segnalazioni per alberi o rami caduti in strada tra Ostia, Parioli e altri quartieri. Ad Ancona il vento ha spiegato persino il muro di recinzione dell’Arena del Cinema teatro Italia. Si segnalano danni in tutta Italia.

Raffiche di vento: i numeri dei Vigili del Fuoco

Dall’inizio dell’allerta meteo i Vigili del Fuoco sono intervenuti oltre 500 volte solo nelle Marche. Nel pomeriggio di ieri altri 190 interventi per danni a cose e persone causati dalle forti raffiche di vento.

Tra le varie attività eseguite dai Vigili del Fuoco, oltre alla rimozione di decine di alberi caduti sulle strade, interventi per togliere tegole pericolanti a Senigallia (Ancona) e Matelica (Macerata), la rimozione con un’autogrù di una quercia caduta sulla sede stradale a Macerata zona Cimarella e molti altri.

Vento forte sulla costa adriatica, caduta di un grosso pino di 50 anni (2 dicembre 2023)

Gli interventi ad Ancona

Solo ad Ancona gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati decine, tra cui quelli relativi al monitoraggio dell’Arena del Cinema teatro Italia, nel quartiere del Piano San Lazzaro. Infatti il forte vento ha piegato il muro di recinzione, ora delimitato e transennato.

In totale, nella provincia di Ancona, dall’inizio del 2023 sono stati eseguiti 9.484 interventi di soccorso (-20% rispetto al 2022, anno di alluvioni e sisma).

Danni a cose e persone a Roma

A rischio la Capitale. L’ordinanza del sindaco ha impedito che si verificassero incidenti (dopo il caso della donna morte per il crollo di un albero a Monteverde) in cimiteri, parchi e in cinque strade, ma le forti raffiche di vento hanno comunque fatto danni a cose e persone. Solo nella giornata di ieri oltre 100 segnalazioni, tra cui una in via XX Settembre, dove si è verificata la caduta di pezzi di cornicioni.

Altra segnalazione a Parioli, dove un albero è caduto causando il danneggiamento di due vetture vicino piazza Euclide. Anche a Ostia danni a quasi tutti gli stabilimenti balneari, con crolli di alberi e rami, oltre che alle strutture.