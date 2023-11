Donna morta a Roma per il crollo di un albero nel quartiere Monteverde, allarme per il forte vento

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna è morta a Roma dopo essere stata colpita da un albero crollato a causa del vento. È successo intorno alle 10 di sabato 25 novembre in via di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde, all’altezza del plesso Giorgio Franceschi. Sul posto sono giunti immediatamente gli operatori sanitari del 118, ma per la donna di 81 anni non c’è stato nulla da fare.

Donna morta a Roma, colpita da un albero

La vittima ha perso la vita sul colpo dopo essere stata colpita dal pesante albero, caduto in strada a causa del forte vento che nella mattinata di sabato ha interessato Roma. Oltre al 118, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma capitale e i vigili del fuoco.

Inoltre, in via di Donna Olimpia sono arrivati anche i volontari della Protezione Civile Giannino Caria e l’assessore all’ambiente del Comune di Roma.

Fonte foto: ANSA

Strada chiusa al traffico per le verifiche

La strada in cui si è verificato l’incidente è stata chiusa al traffico in via cautelativa e per permettere ai vigili del fuoco la rimozione e la messa in sicurezza del tratto. Inoltre, sono state effettuate le verifiche della stabilità degli altri alberi presenti nella stessa strada del quartiere Monteverde.

La salma dell’anziana, morta sul colpo dopo essere stata colpita dalla grossa pianta, è stata messa a disposizione della magistratura, che dovrà decidere se saranno necessari ulteriori accertamenti medico-legali.

Successivamente, il corpo della vittima sarà a disposizione dei familiari per la celebrazione dei funerali.

Altri alberi caduti a Roma per il vento

Il forte vento che ha interessato la città di Roma nella mattinata di sabato 25 novembre ha causato il crollo di altri alberi, oltre a quello di via di Donna Olimpia.

Sono tre gli episodi segnalati, tra cui un albero caduto sempre nel XII Municipio, in via Roma Guerra nella zona di Massimina. Un’altra pianta è crollata in via Nicolò da Pistoia, nel quartiere Garbatella, con difficoltà per la viabilità.

In zona Alessandrino, per l’esattezza in via del Pergolato, alcuni rami caduti in strada hanno ferito una donna che camminava sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco con la squadra 12 A del Tuscolano.