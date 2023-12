Allerta meteo con la neve che lascia spazio alla pioggia: le previsioni per il weekend di dicembre in Italia

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Weekend freddo, con la neve che lascerà spazio alla pioggia che e allerta meteo in alcune regioni, anche arancione. La perturbazione durerà almeno fino a sabato 2 dicembre, accompagnata da un vortice ciclonico alimentato da correnti molto fredde di estrazione artica. Dovremo quindi aspettarci ancora maltempo e un nuovo calo delle temperature. Ecco le previsioni per il primo weekend di dicembre in Italia.

Allerta meteo arancione e gialla

La Protezione civile, per venerdì 1 dicembre, ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in due regioni:

Liguria: bacini liguri marittimi di Levante;

bacini liguri marittimi di Levante; Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Ha poi diramato un’allerta gialla per rischio idraulico in:

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca.

Fonte foto: 123RF

E un’allerta gialla per rischio idrogeologico in:

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Lombardia: Valcamonica, Alta Valtellina;

Valcamonica, Alta Valtellina; Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Costa.

La neve diventa pioggia

Come riferito dagli esperti di 3bMeteo, il rapido rialzo delle temperature ha cominciato a trasformare la neve in pioggia anche alle quote più elevate a iniziare dalle Alpi occidentali dove a 2000 metri, nel tardo pomeriggio di giovedì 30 novembre, si sono superati i 4 gradi.

Attenzione alle valanghe, rischio in aumento nelle prossime ore.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 1 dicembre

Nord : piogge e rovesci su Nordovest, Lombardia e alto Triveneto; neve sulle Alpi in calo a 1300m. Schiarite su Romagna e basso Veneto. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 12 gradi;

: piogge e rovesci su Nordovest, Lombardia e alto Triveneto; neve sulle Alpi in calo a 1300m. Schiarite su Romagna e basso Veneto. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 12 gradi; Centro: piogge e rovesci sull’alta Toscana, asciutto altrove con cielo parzialmente nuvoloso e maggiori schiarite sull’Adriatico. Temperature in ascesa, massime tra 15 e 19 gradi;

piogge e rovesci sull’alta Toscana, asciutto altrove con cielo parzialmente nuvoloso e maggiori schiarite sull’Adriatico. Temperature in ascesa, massime tra 15 e 19 gradi; Sud: tempo in prevalenza soleggiato e asciutto, pur con velature e stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 22 gradi.

Sabato 2 dicembre

Nord : schiarite in estensione dal Nordovest alla Lombardia. Instabile al Nordest con piogge e rovesci in attenuazione serale. Neve dagli 800m. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 13 gradi;

: schiarite in estensione dal Nordovest alla Lombardia. Instabile al Nordest con piogge e rovesci in attenuazione serale. Neve dagli 800m. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 13 gradi; Centro: diffusa instabilità con piogge, rovesci e neve sull’Appennino dai 1500m. Entro sera fenomeni in attenuazione con schiarite. Temperature in calo, massime tra 11 e 15 gradi;

diffusa instabilità con piogge, rovesci e neve sull’Appennino dai 1500m. Entro sera fenomeni in attenuazione con schiarite. Temperature in calo, massime tra 11 e 15 gradi; Sud: in prevalenza soleggiato, salvo la sera addensamenti e qualche pioggia in arrivo su Campania e alta Calabria. Temperature in calo, massime tra 16 e 20 gradi.

Domenica 3 dicembre

Nord : tempo in prevalenza soleggiato, salvo al mattino residui piovaschi sulla Romagna e banchi di nebbia lungo il Po. Temperature in calo, massime tra 6 e 9 gradi, gelate all’alba in pianura;

: tempo in prevalenza soleggiato, salvo al mattino residui piovaschi sulla Romagna e banchi di nebbia lungo il Po. Temperature in calo, massime tra 6 e 9 gradi, gelate all’alba in pianura; Centro: in prevalenza soleggiato su regioni tirreniche e Umbria. Nubi irregolari sul versante adriatico con piovaschi intermittenti. Temperature in calo, massime tra 8 e 12 gradi;

in prevalenza soleggiato su regioni tirreniche e Umbria. Nubi irregolari sul versante adriatico con piovaschi intermittenti. Temperature in calo, massime tra 8 e 12 gradi; Sud: nubi irregolari su alta Puglia, Calabria e nord Sicilia con qualche pioggia intermittente. Più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 13 e 17 gradi.