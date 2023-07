Vagone del trenino dei turisti si ribalta a Eraclea: diversi feriti, a bordo anche famiglie con bambini

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Diverse persone sono rimaste ferite a Eraclea, in provincia di Venezia, dopo che un vagone di un trenino turistico si è ribaltato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22 di lunedì 3 luglio 2023.

Trenino turistico si ribalta

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti a Eraclea a Mare nella serata di lunedì 3 luglio. Per cause ancora da accertare, infatti, il vagone di un trenino turistico si è ribaltato e diverse sono state le persone rimaste ferite.

Al momento dell’incidente a bordo c’erano diverse famiglie con bambini e numerosi sono quelli che sono rimasti feriti. Stando ai primi bilanci sarebbero circa 14 i feriti tra adulti e bambini, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Due persone sono state trasferite all’ospedale San Donà a scopo precauzionale.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno lavorato insieme al personale del Suem intervenuto con più ambulanze per assistere le persone rimaste coinvolte nell’incidente, mentre agli uomini dell’Arma spetta capire cosa sia successo e quali siano le cause dell’incidente. Sul posto è intervenuta anche la sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin.

Secondo quanto ricostruito finora, il trenino stradale noto come “trenino della pineta”, stava compiendo il suo giro nelle strade del centro turistico di Eraclea, quando, in via Livenzuola, uno dei vagoni si è piegato di lato, ribaltandosi. C’è chi ipotizza che a causare la perdita di controllo del mezzo in curva sia stato un tombino sporgente.

I soccorsi

Come detto, a giungere sul posto subito dopo l’incidente sono stati diversi mezzi del 118. I sanitari, arrivati sul luogo, hanno prestato le prime cure ai feriti, molti dei quali in evidente stato di choc per l’accaduto.

Ma il primo a prestare soccorso è stato il conducente del trenino stesso, che nonostante quanto accaduto si è subito interessato alla salute degli occupanti del mezzo che si era ribaltato lungo via Livenzuola. Successivamente, anche grazie all’intervento del Suem, è arrivato il sospiro di sollievo venendo a conoscenza che nessuno dei feriti versasse in condizioni gravi o preoccupanti.

L’incidente ad Eraclea Mare è arrivato a poche ore di distanza da quello avvenuto a Milano, con un tram deragliato in zona Abbiategrasso.