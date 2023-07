Tram deraglia a Milano e va a sbattere contro un albero, l'alimentazione si stacca e finisce su un'auto

Paura a Milano a piazza Abbiategrasso, dove un tram della linea 15 è deragliato per cause ancora in via di accertamento e ha terminato la sua corsa contro un albero. Quando il mezzo è uscito dai binari il pantografo dell’alimentazione si è staccato dal tetto ed si è schiantato contro un’auto.

Tram della linea 15 deraglia a Milano

Il fatto è avvenuto attorno alle 15:30 di lunedì 3 luglio. Il personale dell’Atm (Azienda Trasporti Milanesi) e gli agenti della polizia locale stanno ancora indagando sulle cause.

Al momento le ipotesi privilegiate sono due: un guasto alle ruote del mezzo, che è di nuova generazione, oppure un ostacolo di qualche tipo sui binari. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona in cui è avvenuto l’incidente: il tram della linea 15 di Atm è deragliato tra piazza Abbiategrasso e via Medeghino mentre si dirigeva verso il centro città.

Durante il deragliamento il tetto del tram ha investito alcuni rami di un albero, i quali hanno strappato un pezzo di pantografo, che è andato a schiantarsi su un’auto posteggiata.

Il pantografo è il dispositivo attaccato alla linea aerea di alimentazione dell’energia elettrica.

L’ampio cruscotto che protegge l’abitacolo di guida è andato completamente in frantumi.

Sei persone ferite nel deragliamento del tram

Il luogo è stato raggiunto anche da vigili del fuoco e personale del 118. Sei persone che si trovavano a bordo del tram hanno avuto bisogno di cure mediche. Fra di loro ci sarebbero anche due donne di 54 e 80 anni.

Una passeggera stata trasportata al Policlinico in codice giallo, mentre il conducente è stato portato al pronto soccorso del San Carlo in codice verde insieme a un’altra passeggera.

Tre donne sono state trasportate in codice verde all’Humanitas.

Atm ha predisposto bus sostitutivi

Atm ha predisposto bus sostitutivi per garantire la funzionalità della linea. “I tram della linea 15 sono sostituiti da bus tra Porta Lodovica e Rozzano”, si legge sul sito della compagnia.