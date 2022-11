Trump si ricandida alle elezioni 2024? L'annuncio atteso durante la notte

Donald Trump si ricandida? La domanda è lecita, anche se ciò che è nelle intenzioni del tycoon per le 21 del fuso orario statunitense è ben chiaro. L’attesa, per l’Italia, è prevista per le 3 della notte. Sul palco con lui potrebbero arrivare Ivanka Trump e il marito Jared, e ovviamente non mancheranno i 168 membri del Partito Repubblicano.

Donald Trump si ricandida: il triumvirato

Fino al discorso ufficiale del tycoon ogni notizia è da ritenersi non definitiva. Secondo fonti in contatto con il ‘Washington Post’, la campagna elettorale per la corsa alle presidenziali 2024 sarà condotta in maniera diversa rispetto a quella precedente.

In primo luogo – sempre secondo le cinque fonti vicine all’ex presidente riferite dal ‘Washington Post’ – accanto al tycoon ci sarà un triumvirato di esperti composto dallo stratega Chris LaCivita, la consulente politica del Florida Susie Wiles e Brian Jack, consigliere politico della Casa Bianca.

Donald Trump è pronto ad annunciare la sua ricandidatura per le elezioni 2024

Le premesse

Sullo sfondo, tuttavia, ci sono punti a sfavore, almeno in termini di forza.

Recentemente Trump ha perso nella corsa al Senato con l’ultimo tonfo in Arizona dove la sua candidata Kari Lake è stata sconfitta dalla Dem Katie Hobbs.

Il Midterm si è quindi concluso con la vittoria dei Democratici e una nuova sconfitta per i Repubblicani, che tuttavia nel loro rappresentante Donald Trump ritentano la corsa verso la Casa Bianca.

Un tycoon sostanzialmente debole, ma fiducioso.

Cosa aspettarsi dalla ricandidatura di Donald Trump

“Tenetevi pronti”, aveva detto Donald Trump, che tra poche ore annuncerà il suo ritorno in campo per guidare gli Stati Uniti.

Per Joe Biden, che ovviamente ha appreso l’intenzione dell’ex presidente, sarebbe in pericolo la democrazia.

I fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021 sono ancora vivi nei ricordi degli statunitensi, e Biden ricorda che Trump e i suoi sostenitori sono ancora portavoce della pericolosa “big lie”, la teoria del complotto secondo la quale la vittoria del presidente attualmente in carica sarebbe il risultato di una frode elettorale.

L’attesa per le prime parole di Donald Trump durante l’annuncio del suo ritorno in campo, quindi, è molto forte.