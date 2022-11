Elezioni Usa, Donald Trump verso la ricandidatura alla Casa Bianca: "Tenetevi pronti"

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Non è un segreto che l’intenzione di Donald Trump sia quella di tornare alla Casa Bianca. Le voci non hanno mai smesso di rincorrersi, già a partire dalla vittoria di Joe Biden alle ultime presidenziali. Se il tycoon fino ad oggi non ha mai dato alcuna ufficialità in merito, nelle ultime ore ha fatto delle dichiarazioni molto esplicite che fanno propendere proprio alla sua ricandidatura per il 2024.

Trump verso la ricandidatura, le sue parole

Donald Trump non ha mai smesso di sostenere la teoria, rimasta priva di alcun fondamento, secondo cui il risultato delle elezioni americane del 2020 sia stato condizionato da una vera e propria frode.

Nel corso di un evento di campagna elettorale che si è tenuto giovedì 3 ottobre a Sioux City, in Iowa, l’ex presidente americano ha confermato di volere una rivincita. Davanti ai suoi sostenitori ha dichiarato: “Per rendere il nostro Paese sicuro, glorioso e di successo io molto, molto probabilmente lo farò di nuovo“.

Fonte foto: ANSA L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un comizio

Insomma, l’allusione a una nuova corsa per la Casa Bianca, come sostenuto da esperti e commentatori, è stata più che eloquente. E ha anche aggiunto: “Tenetevi pronti. Vi dico solo questo, sarà molto presto, tenetevi pronti”.

Quando potrebbe arrivare l’annuncio

Secondo molti analisti statunitensi l’annuncio ufficiale di Trump potrebbe arrivare a breve, forse già nelle prossime settimane, nonostante manchino ancora circa due anni al voto.

L’enorme anticipo avrebbe il fine di impedire sul nascere a qualsiasi possibile rivale repubblicano di affermarsi. Per evitare il rischio di correre inutilmente alle primarie, gli altri politici del partito potrebbero infatti rinunciare direttamente alla candidatura.

C’è poi la questione Midterm, con la possibile incriminazione del ministero della Giustizia per le carte top secret nascoste dall’ex presidente Usa nella sua residenza di Mar-a-Lago. Il procuratore generale potrebbe trovarsi nella delicata situazione di dover mettere sotto accusa il principale candidato alla Casa Bianca dell’opposizione: il rischio è quello di scatenare una bufera politica.

Biden: “In gioco la democrazia”

A seguito delle voci sulla candidatura di Trump alle presidenziali Usa 2024, il presidente americano Joe Biden ha spiegato in prime time, a pochi passi dal Campidoglio, che la democrazia continua ad essere a rischio dopo il noto attacco del 6 gennaio 2021.

L’attuale inquilino della Casa Bianca ha puntato il dito contro il suo principale avversario e i rispettivi alleati che continuano a cavalcare la “big lie”, la grande menzogna sulle elezioni rubate nel 2020, “alimentando un clima pericoloso”.

“La democrazia americana è sotto attacco perché l’ex presidente sconfitto ha rifiutato di accettare i risultati elettorali, ha rifiutato di accettare la volontà del popolo, ha rifiutato di accettare il fatto che ha perso”, ha ribadito.

Poi ha aggiunto che si stanno portando avanti atteggiamenti violenti e intimidatori sugli elettori e sui dirigenti elettorali. Il riferimento è chiaramente alla recente aggressione subìta dal marito della speaker della Camera Nancy Pelosi. “Un fatto senza precedenti, è illegale, è anti americano, è la strada per il caos negli Stati Uniti”, ha evidenziato Biden.