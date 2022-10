Paul Pelosi aggredito in casa a San Francisco: il marito di Nancy Pelosi ricoverato in ospedale, fermato uomo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Paul Pelosi, marito della Speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, è stato aggredito violentemente nella sua casa di San Francisco. A riportarlo è stata la Cnn e a confermarlo è stato lo stesso ufficio della seconda carica americana che al momento dell’aggressione non si trovava in casa. L’82enne è stato ricoverato in ospedale e l’uomo che lo ha aggredito è stato arrestato.

Paul Pelosi aggredito in casa

Secondo quanto ricostruito dai media americani, Paul Pelosi si trovava da solo in casa quando un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, ha fatto irruzione nella sua abitazione. L’82enne è stato sorpreso dall’aggressore che si è scagliato violentemente contro di lui.

L’anziano uomo d’affari ha provato a resistere alla violenza, ma ha ceduto alla forza dell’uomo che aveva fatto irruzione in casa. Grazie all’aiuto dei soccorritori l’uomo è stato trasportato in ospedale dove ha ricevuto le cure del caso.

Fonte foto: ANSA Nancy Pelosi e il marito Paul

La nota dell’ufficio della Speaker

A confermare l’aggressione all’82enne, riportata inizialmente dalla Cnn, è stato lo stesso ufficio della Speaker Nancy Pelosi. In un comunicato diramato nelle ore successive alla violenza, dall’entourage della seconda carica americana sono arrivate notizie più precise su quanto accaduto.

“Questa mattina presto un uomo ha fatto irruzione nella residenza dei Pelosi a San Francisco e ha aggredito violentemente il signor Pelosi. L’aggressore è in custodia e si sta indagando sulle motivazioni dell’aggressione” si legge. Importanti dettagli anche sulla salute dell’82enne: “Il signor Pelosi è stato portato in ospedale, dove sta ricevendo eccellenti cure mediche e dovrebbe riprendersi completamente. La Speaker non era a San Francisco in quel momento“.

“La speaker e la sua famiglia – conclude il comunicato – sono grati ai primi soccorritori e ai sanitari e richiedono la privacy in questo momento”.

Chi è Paul Pelosi

Ricco uomo d’affari che possiede e gestisce la Financial Leasing Services, una società di consulenza e investimento immobiliare e di capitale di rischio con sede a San Francisco, Paul Pelosi è il marito della Speaker della Camera Nancy D’Alesandro, sposata per l’appunto in Pelosi.

Nato e cresciuto a San Francisco, l’82enne è stato anche proprietario dei Sacramento Mountain Lions, club della lega minore di football americano United Football League. Presidente del Foreign Service Board di Georgetown dal 2009, nel maggio 2022 Pelosi è stato condannato a cinque giorni di carcere nella contea di Napa, in California, per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato coinvolto in un incidente automobilistico. L’82enne è stato anche condannato a tre anni di libertà vigilata, con l’incidente che ha fatto riaccendere i riflettori su un altro avuto in età giovane dal marito della Speaker che a 17 anni era alla guida dell’auto nella quale morì il fratello maggiore.