Trovato il cadavere di una donna 35enne tra gli scogli a Catania: era sparita il 25 luglio scorso

Il cadavere di Maria Guerrera, donna di 35 anni, è stato trovato riverso sugli scogli sotto la stazione centrale di Catania. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco che hanno utilizzato tecniche di derivazione speleo alpino fluviale e via mare dai sommozzatori.

La donna era scomparsa lo scorso 25 luglio

Maria Guerrera si era allontanata il 25 luglio scorso dalla zona della stazione centrale di Catania. Da allora nessuno ha più saputo nulla di lei. “Siamo appena stati avvisati dalla polizia”, ha detto in lacrime una zia della vittima, come riferisce il quotidiano La Repubblica.

“Purtroppo è lei. Ancora non sappiamo nulla su cosa sia potuto accadere”, concluso la parente.

Fonte foto: ANSA

Corpo consegnato alla guardia costiera per gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti una squadra della sede centrale, la sezione navale dei vigili del fuoco, il nucleo Saf provinciale e l’elicottero VF145 del reparto volo di Catania insieme al nucleo sommozzatori.

Il corpo è stato consegnato alla Guardia Costiera per gli accertamenti di competenza.

Non si esclude l’ipotesi suicidio

Nei giorni scorsi, dopo la scomparsa, erano stati ritrovati il cellulare e la borsa con i documenti della donna.

La giovane, come raccontato dalla testata LaSiciliaWeb era emigrata in Germania col marito ed era rientrata in Sicilia per rivedere i 4 figli, affidati ai servizi sociali. Non è esclusa l’ipotesi di un suicidio.