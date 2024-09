Trovato l'aereo biposto disperso sull'Appennino, morti i 3 a bordo: dove è stato individuato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’aereo biposto caduto sull’Appennino è stato trovato da una squadra di soccorritori. Il velivolo era scomparso martedì mattina dopo essere decollato da Pavullo, in provincia di Modena. Il biposto è stato trovato da una squadra del Soccorso Alpino, che aveva proseguito le ricerche a piedi, in una zona di crinale in Toscana. Niente da fare per i tre francesi a bordo, tutti morti nell’incidente aereo.

Dove è stato ritrovato l’aereo biposto

Il ritrovamento dei resti dell’aereo biposto caduto sull’Appennino, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, è avvenuto nel comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara.

Le operazioni di recupero, fanno sapere dal Soccorso Alpino, sono ancora in corso e probabilmente dureranno per diverse ore.

Le cattive condizioni meteo hanno complicato le ricerche dell’aereo biposto precipitato

Aereo biposto disperso sull’Appennino tosco-emiliano

L’allarme era scattato nella mattinata di martedì 17 settembre, quando il biposto turistico aveva fatto perdere le proprie tracce. Decollato dall’aeroporto Paolucci di Pavullo nel Frignano (Modena) l’aereo era diretto in Francia.

L’ultima segnalazione del radar aveva localizzato l’aereo in zona Sassalbo, nel comune di Fivizzano, nell’Appennino tosco-emiliano. Le immediate ricerche condotte dal Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna, insieme all’Aeronautica e ai carabinieri, sono state rallentate dalle difficili condizioni meteo.

Non solo pioggia, ma anche una fitta nebbia aveva praticamente reso impossibile individuare i resti dell’aereo biposto.

Accertamenti in corso sull’incidente aereo

Nella giornata di giovedì 19 settembre una squadra del Soccorso Alpino, che ha condotto le ricerche a piedi, è riuscita a individuare l’aereo biposto proprio nella zona in cui il radar lo aveva localizzato l’ultima volta.

Purtroppo per i tre francesi a bordo, morti nello schianto, non c’è stato nulla da fare. Spetterà ora alle autorità competenti cercare di risalire alle cause dell’incidente costato la vita a tre persone e cercare di capire cosa sia successo a bordo prima dello schianto.

Da chiarire, inoltre, se le cattive condizioni meteo abbiano influito sulla tragedia avvenuta sull’Appennino tosco-emiliano.