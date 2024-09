Scontro tra due auto a Foggia a San Nicandro, quattro morti sulla statale e un ferito grave: la dinamica

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

In uno scontro tra due auto, verificatosi a Foggia sulla statale, sono morte quattro persone e un’altra risulta essere ferita in modo grave. Quest’ultima è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Presenti sul posto 118, vigili del fuoco e Polstrada.

Scontro tra due auto a Foggia: 4 morti e un ferito grave, le prime ricostruzioni

Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 20 settembre nei pressi di San Nicandro sulla statale 693, la strada a scorrimento veloce del Gargano.

Due le autovetture coinvolte nello scontro frontale: una Renault Scenic e una Fiat Panda.

Fonte foto: Tuttocittà

La mappa di San Nicandro dove è avvenuto lo scontro frontale tra le due auto

Incidente sulla statale a San Nicandro: il bilancio

Quattro persone che viaggiavano in queste due auto sono morte sul colpo, vano per loro il tentativo di soccorso da parte degli operatori del 118.

Una quinta persona è rimasta ferita nel frontale sulla statale pugliese. Tutti i soggetti coinvolti nell’incidente sono giovani, tre delle vittime erano residenti a Cagnano Varano.

Si tratta di una ragazza che ha riportato politraumi in varie parti del corpo ed è stata trasportata con l’elisoccorso nell’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Scontro tra due auto a Foggia, le ultime

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro tra le due auto sarebbe avvenuto poco prima delle 19, lungo la strada a scorrimento veloce 693. Le due vetture si trovavano tra San Nicandro a San Severo, all’altezza del bivio di San Nazario, al chilometro 10+300, nelle vicinanze di una stazione di servizio.

Sul posto si sono diretti subito gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso, presenti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo e gli agenti della polizia stradale.

Sono in corso tutti i rilievi del caso per appurare quanto successo, mentre si attendono notizie dall’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dov’è stata trasportata la quinta persona coinvolta in questo tragico incidente.