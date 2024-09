Marisa Botto morta a Castiglione della Pescaia vicino Grosseto, trovato il cadavere: era in un fiume

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Marisa Botto, scomparsa Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, è stata trovata morta. Le ricerche erano partite dopo che il marito aveva lanciato l’allarme per la sparizione della donna.

Marisa Botto trovata morta

L’ultimo avvistamento di Marisa Botto risale alla giornata di mercoledì 18 settembre quando, in mattinata, si sono perse le sue tracce.

La donna si trovava in vacanza con il marito a Castiglione della Pescaia: era uscita a fare una passeggiata e le sue consuete commissioni in via della Libertà e non è più tornata.

La mappa di Castiglione della Pescaia, dove è stata avvistata per l’ultima volta Marisa Botto

Il cadavere è stato ritrovato in un corso d’acqua nella zona della Diaccia Botrona, tra la Casa Rossa e l’isola Clodia, sempre nel comune del Grossetano.

Le ricerche dopo l’allarme del marito

Il nome di Marisa Botto era stato diffuso dalla prefettura di Grosseto che aveva attivato il piano per le persone scomparse.

L’allarme era stato lanciato dal marito che ha contattato i carabinieri. Si è subito attivata la prefettura che ha diffuso le prime foto della donna.

Al momento della scomparsa, indossava un vestito a fiori lungo fino alle caviglie, stretto in vita da una cintura nera.

Le segnalazioni prima del ritrovamento

Le ricerche si erano concentrate nella cittadina toscana, un borgo marinaro nel quale sono presenti ancora tanti turisti.

Lo stesso Comune aveva condiviso un post con le informazioni della donna, la sua foto e tutto quello che può servire per facilitare il suo riconoscimento.

Era stata vista per l’ultima volta intorno alle ore 10:30 in corso della Libertà, ma poi era seguito un successivo avvistamento segnalato intorno alle ore 13:30 in località Ponti di Badia.

I carabinieri avevano chiesto la massima condivisione e collaborazione da parte di tutti e di segnalare al 112 qualsiasi informazione possa essere utile per il ritrovamento di Marisa Botto.