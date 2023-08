Temperature in calo in tutta Italia e ciclone in arrivo con grandine e vento: in apprensione tutto il Nord

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Agosto freddo in Italia. Un evento ciclonico interromperà il caldo torrido di queste ultime settimane portando piogge e aria più fresca. C’è timore al nord per il possibile verificarsi di eventi estremi, come già accaduto durante questa estate.

Il ciclone in arrivo dalla Scozia

Nei prossimi giorni un ciclone, quindi una vasta zona di bassa pressione caratterizzata da aria umida e instabile, attraverserà l’Europa. Partendo dalla Scozia giungerà in Francia, per poi attraversare le Alpi e arrivare in Italia.

Qui porterà una massa di aria fredda che comporterà una diminuzione delle temperature medie per la prima parte di agosto. Il fenomeno dovrebbe interessare tutto il Paese, ma in particolare le regioni del nord.

Fonte foto: ANSA Alberi abbattuti a causa del maltempo a Milano

L’arrivo di questo ciclone pone fine ad un anticiclone che, da circa due settimane, stazionava sull’Italia e aveva favorito temperature sopra la media e fenomeni estremi, tra cui anche gli incendi che hanno colpito Sicilia, Sardegna e Puglia.

Paura per il maltempo al nord

L’arrivo di una massa di aria umida e fredda preoccupa i meteorologi specialmente per quanto riguarda le regioni più settentrionali del nostro Paese. Qui infatti avverrà il primo impatto tra il ciclone e l’aria calda, intrappolata nel bacino della Pianura Padana.

Lo scontro delle due masse d’aria a temperatura molto diversa darà luogo, con ogni probabilità, a fenomeni temporaleschi molto estesi e talvolta anche di severa intensità.

Il nord si sta abituando a questo tipo di tempeste estive. Due settimane fa la zona di Milano e della Brianza e quella della Riviera del Brenta hanno fatto i conti con grandinate che hanno causato danni, feriti e anche alcune vittime.

La conta dei danni degli ultimi nubifragi

I danni causati dai temporali di due settimane fa si stanno ancora ripercuotendo sul territorio di Milano. Secondo il Sindaco Giuseppe Sala, la città ha subito danneggiamenti per 50 milioni di euro.

In difficoltà anche il Friuli Venezia Giulia, con il governatore Fedriga che ha messo a disposizione fondi regionali per supportare alcuni comuni messi a dura prova dal maltempo.

Anche l’Emilia Romagna teme che possano ripetersi le gravissime alluvioni di questa primavera. Il presidente Bonacini ha chiesto lo stato di emergenza nazionale al governo.