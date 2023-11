Tapiro ad Antonio Cassano dopo l'addio alla Bobo Tv di Vieri, le sue parole a Striscia: "Nessuno mi comanda"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

La Bobo Tv si divide, con Christian Vieri che ha “silurato” Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola dal progetto, una decisione ha lasciato in tanti a bocca aperta, quasi inspiegabile. Dopo le frecciatine di Adani e i dubbi instillati da Ventola, è Antonio Cassano a Striscia la Notizia, in occasione della consegna di un Tapiro, a spiegare cos’è successo.

Addio alla Bobo Tv, parla Cassano

FantAntonio rompe il silenzio, e lo fa nel miglior modo possibile a Striscia la Notizia in occasione della consegna del 20° Tapiro d’oro della sua carriera. All’ennesimo “premio” da parte di Staffelli, l’ex attaccante si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando dell’addio alla Bobo Tv di Christian Vieri.

Non tanti giri di parole per Cassano, che parlando con l’inviato di Striscia sui presunti scontri con l’ex Inter per motivi economici, ha sottolineato: “I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita”.

Ma allora cos’è successo?

Le accuse di Cassano a Vieri

Antonio Cassano, cercando di spiegare l’addio alla Bobo Tv, senza però parlare chiaramente, ha sottolineato: “La Bobo Tv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada“.

Insomma, pare che forse Vieri avesse cominciato a decidere da solo: “Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”.

Fonte foto: IPA Christian Vieri con Adriano Galliani e Antonio Cassano (da sinistra a destra)

Vieri e la Bobo Tv

La Bobo Tv è un progetto nato nel 2020 durante la pandemia, nel primo lockdown, in cui Vieri insieme a Ventola, Adani e Cassano aveva cominciato a parlare di calcio con interviste ai campioni del passato.

Un progetto che ha raccolto un successo straordinario tanto da passare dall’online al teatro, per poi sbarcare addirittura in tv in Rai con i Mondiali in Qatar.

Quattro “conduttori” che però ora si dividono, col solo Vieri rimasto al timone. “Volevo comunicarvi che da stasera ci sono solo io alla Bobo tv” l’annuncio dell’ex bomber negli scorsi giorni. Poi i saluti: “Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e la loro collaborazione avuta fino ad oggi”.