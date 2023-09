L'ex Inter Vieri sventa un furto in un ristorante a Milano: il racconto della moglie Costanza Caracciolo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Christian Vieri e la moglie Costanza Caracciolo sono riusciti a sventare un tentativo di furto in un ristorante di Milano. Obiettivo di una ragazza, descritta come una nomade, è stata proprio la coppia alla quale stava per essere rubato il cellulare. Ma “Bobo” e Costanza hanno capito tutto e le hanno rovinato i piani.

Il tentativo di furto

A raccontare il tentativo di furto subito è stata la stessa Costanza Caracciolo, che in un’intervista al Corriere della Sera ha ricostruito quanto avvenuto nella serata di giovedì 31 agosto a Milano. Mentre la coppia si trovava al tavolo in compagnia di amici, una ragazza “sospetta” si è avvicinata a loro.

“Si è avvicinata a noi con un bambino neonato che teneva in un marsupio, ha iniziato a parlarci” ha detto la showgirl ed ex Velina, spiegando che la giovane aveva puntato il suo cellulare e quello di una sua amica. E mentre la ragazza parlava per distrarre le sue prede, con un foglio ha coperto il bottino.

Il gesto che ha tradito la ladra

Ma purtroppo per lei, racconta la stessa Caracciolo, il gesto è ben noto. “Ho riconosciuto subito il gesto” ha svelato al Corriere, spiegando che quello del foglio sopra cellulari e portafogli è un tentativo di “nascondere” il bottino per poi filarsela acchiappandolo mentre è coperto.

“Sotto al suo foglio c’erano il mio cellulare e quello dell’amica incinta che era seduta al mio fianco. Sicuramente non è successo niente di grave, non è stato chissà quale spavento, ma è stato spiacevole” ha aggiunto Caracciolo.

Il messaggio di Bobo e Costanza

Episodi che purtroppo si verificano ogni giorno tanto a Milano quanto in altre città, con vittime scelte a caso tra la folla e molto spesso beffate di ladri. E non contenta, ha spiegato Caracciolo, la giovane nomade ci avrebbe provato in altri locali forse riuscendo nel suo obiettivo.

Tra le pagine del Corriere ecco allora che la showgirl, appoggiata anche dall’ex bomber dell’Inter e della Nazionale italiana, ha lanciato un messaggio: “Bisogna sempre denunciare e mettere in guardia tutti, perché purtroppo è sufficiente un momento di distrazione per vedersi rovinata la giornata