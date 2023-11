Spuntano gli audio di Alessia Pifferi prima della morte di Diana: cosa diceva della bambina al compagno

Una serie di audio inviati da Alessia Pifferi su WhatsApp prima della morte della piccola Diana potrebbero aiutare a ricostruire il percorso mentale che ha condotto la donna a quel tragico giorno.

Diana aveva 18 mesi, quando il 21 luglio 2022 il suo corpo senza vita veniva rivenuto dagli uomini della Squadra Mobile.

Uno di questi audio è stato mandato in onda durante la puntata di ‘Quarto Grado’ di venerdì 17 novembre. Nella registrazione si può sentire la voce di Alessia Pifferi pronunciare queste parole: “Tutto quello che è successo della bambina è inaspettato, anche che la bambina non è tua, io non ti voglio perdere. Se Diana è arrivata è perché ha scelto te, io non ti ho chiesto niente”.

Una riflessione arrivata probabilmente dopo un litigio, dato che la Pifferi diceva: “Se questa cosa che tu mi hai detto oggi, spero tanto che sia dettata dal momento, dal trambusto e di tutto e di più lo capisco benissimo”, e infine: “Chiedermi di non essere più la tua compagna, per me è un po’ impossibile”.

Intanto i giudici hanno chiesto la perizia psichiatrica per stabilire se Alessia Pifferi sia capace di intendere e di volere.