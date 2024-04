Sparatoria a Charlotte nel North Carolina durante arresto, uccisi 4 poliziotti e feriti nello scontro a fuoco

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Quattro poliziotti sono morti e altrettanti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta a Charlotte, nel North Carolina negli Stati Uniti, nel corso di un’operazione d’arresto. Gli agenti, secondo quanto riferito dai media locali, era stati chiamati per arrestare un uomo già condannato e ricercato per possesso illegale di un’arma da fuoco.

Agenti uccisi nella sparatoria a Charlotte

L’episodio si è verificato nella giornata di lunedì 29 aprile 2024 a Charlotte. Secondo quanto emerso, gli agenti erano intervenuti per arrestare un uomo ricercato per possesso illegale di arma da fuoco che però, una volta visti arrivare la polizia, ha impugnato l’arma.

Lo scontro a fuoco è stato cruento, con quattro agenti che sono stati uccisi. Il sospettato, riferisce il capo della polizia di Charlotte-Mecklenburg Johnny Jennings, è morto.

Ma dall’interno della casa qualcuno ha continuato a sparare. Sul posto sono quindi intervenute numerose pattuglie della polizia per fermare gli spari. Alcuni veicoli blindati hanno fatto irruzione nella casa, abbattendo porte e mandando in frantumi finestre.

Una donna e un ragazzo di 17 anni sono stati portati via per essere interrogati.

Le testimonianze dei vicini

Choc tra i residenti della zona che ai media americani hanno riferito di aver sentito gli spari per diversi minuti.

Il capo della polizia Johnny Jennings e il presidente Joe Biden

Il capo della polizia Johnny Jennings che ha definito l’incidente il “più tragico nei suoi 32 anni di carriera nelle forze dell’ordine”

Il quartiere, fatto di case di mattoni a uno o due piani e piccoli prati curati, è molto sicuro e uno dei vicini si è detto sconvolto: “Ho visto 50 auto della polizia sfrecciare, poi ho sentito gli spari”. Un altro ha sottolineato: “Ho avuto paura, mai mi sarei aspettato una cosa del genere”.

Il messaggio del presidente Biden

Il presidente americano Joe Biden è stato informato della sparatoria e ha parlato con il sindaco di Charlotte, Vi Lyles per esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla comunità.

“Sono eroi che hanno compiuto il sacrificio estremo, correndo verso il pericolo per proteggerci” le parole di Biden che ha poi sottolineato: “Piangiamo per loro e per i loro cari. E preghiamo per la guarigione dei coraggiosi ufficiali che sono rimasti feriti”.