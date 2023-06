Bimbo di 2 anni spara e uccide la madre incinta in Ohio: morta insieme al figlio che portava in grembo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

In Ohio, negli Stati Uniti d’America, un bambino di 2 anni ha accidentalmente sparato alla schiena alla madre, incinta di 8 mesi. La donna e il bimbo che aveva in grembo sono morti.

La telefonata della donna alla Polizia

Come riporta ‘La Stampa’, è stata la stessa donna, Laura Ilg, di 31 anni, residente a Norwalk, a telefonare al numero d’emergenza 911 e a riferire quanto le era accaduto.

In una conferenza stampa dedicata a questo fatto di cronaca, il sovrintendente David Smith ha raccontato ai media locali il contenuto della telefonata della donna al numero di emergenza: “Ha spiegato di essere incinta di 33 settimane e che suo figlio di 2 anni le aveva accidentalmente sparato alla schiena con una pistola”.

Fonte foto: iStock - klenger Il fatto di cronaca si è verificato nello stato dell’Ohio, negli Stati Uniti d’America. La donna deceduta era residente a Norwalk, capoluogo della contea di Huron.

Inutili i soccorsi

Nonostante il rapido intervento dei servizi di emergenza, la giovane donna è deceduta in ospedale. Non è stato possibile neanche salvare il bambino che portava in grembo.

Cosa è successo

La donna, che all’arrivo dei soccorsi era ancora cosciente, ha spiegato che il figlio di 2 anni era riuscito a entrare nella camera da letto dei genitori, che solitamente era chiusa a chiave, mentre lei stava facendo il bucato. Il piccolo avrebbe iniziato a giocare con la pistola, carica e senza sicura.

La polizia ha trovato anche un’altra pistola da 9 mm sul comodino e altre due armi da fuoco cariche. Secondo i media locali, il marito della vittima, che al momento della tragedia era assente, ha dichiarato alla polizia che le armi appartenevano a lui.

Gli Stati Uniti d’America e il problema delle armi

Negli Stati Uniti d’America si contano 400 milioni di armi da fuoco per circa 330 milioni di abitanti. Secondo i dati diffusi dal Pew Research Center, circa il 40% delle famiglie americane possiede armi da fuoco e una buona parte di queste famiglie ha figli.

Meno della metà delle famiglie americane che possiedono armi da fuoco le custodisce in modo sicuro, stando a quanto è stato rivelato da uno studio condotto dalla Johns Hopkins University.