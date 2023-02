Spagna, gemelle di 12 anni si lanciano dal terzo piano: una muore sul colpo. Si segue la pista del bullismo

La Spagna sotto choc: due ragazzine gemelle di 12 anni si sono lanciate insieme dal terzo piano della loro casa, nel comune di Sallent, comunità autonoma della Catalogna, cadendo nel vuoto per diversi metri.

Spagna: una delle due gemelle è deceduta, l’altra è grave

Una delle due sorelle è morta sul colpo, l’altra è ricoverata in condizioni gravi. Chi lavora al caso sta cercando i motivi che hanno spinto le gemelle a compiere il gesto estremo.

La tragedia, che si è consumata martedì pomeriggio, non trova infatti ancora una spiegazione precisa anche se da più parti giungono testimonianze che spingono a credere che dietro alla decisione di lanciarsi dal terzo piano possa esserci l’incubo del bullismo.

Fonte foto: ANSA

Il Dipartimento dell’Istruzione e la polizia locale al momento hanno fatto sapere che non vi erano segnalazioni di bullismo. Alcuni parenti e amici hanno invece spiegato ai giornali locali che in realtà le 12enni soffrivano di depressione per atti di bullismo e che la scuola era a conoscenza della loro situazione.

Una delle due gemelle stava affrontando un processo di transizione di genere

La pista che conduce al bullismo si sta via via facendo più concreta dopo che è stato scoperto che una delle sorelle stava affrontando un processo di transizione di genere. Per questo sarebbe stata presa di mira a scuola e dai coetanei.

“Si era tagliata i capelli corti e ha chiesto che la chiamassero Ivan ma alcuni la chiamavano Ivana”, ha spiegato un giovane dell’istituto scolastico. Pochi dubbi sul fatto che le due ragazzine stavano attraversando un momento non facile e vivevano in una situazione di disagio psicologico dopo essersi trasferite in Spagna dall’Argentina con la famiglia circa due anni fa.

Le indagini

Secondo quanto ha riferito il sindaco del comune, Oriol Ribalta, la famiglia era sotto osservazione dei servizi sociali locali. Alle due 12enni era stata anche prestata assistenza psicologica presso la scuola dove studiavano. Gli inquirenti, per ora, non escludono nessuna ipotesi.

Sul drammatico caso stanno lavorando gli agenti dei Mossos d’Esquadra che stanno cercando di ricostruire minuziosamente i fatti. Sul balcone da cui si sono lanciate le gemelle, gli agenti hanno rinvenuto due sedie che sarebbero state usate dalle sorelle per buttarsi. Inoltre in casa sono state trovate due lettere manoscritte che sono in corso di analisi.

Nel momento in cui si è consumato il tragico gesto, in casa c’era solo il padre che non si è accorto di nulla mentre la madre era al lavoro.