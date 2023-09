Sostanza non identificata inalata negli uffici di Yoox a Milano: bruciore a occhi e gola, 50 persone evacuate

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Allarme in una palazzina di Milano per una sostanza non identificata che ha causato bruciore a occhi e gola a numerose persone. Sul posto, in via Morimondo dove ha sede la Yoox-Net, sono intervenuti numerose ambulanze per prestare le prime cure ai dipendenti dell’azienda e i vigili del fuoco che hanno evacuato l’intera struttura.

Sostanza misteriosa negli uffici

A far scattare l’allarme è stato il malessere di alcuni dipendenti che hanno inalato una sostanza misteriosa e non identificata che ha reso irrespirabile l’aria negli uffici di Yoox. Alcuni dei lavoratori hanno subito sentito bruciore a occhi e gola e sono stati chiamati i vigili del fuoco.

Giunti sul posto in via Morimondo, traversa del Naviglio Grande dove sono presenti numerosi showroom di moda, i pompieri hanno evacuato i lavoratori.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Come stanno i dipendenti

L’incidente è avvenuto nella sede di Yoox-Net a porter, azienda che si occupa della vendita online di abbigliamento, dove si trovavano al lavoro circa 50 dipendenti.

Nessuno di loro, però, sarebbe rimasto intossicato, come riferito dagli stessi pompieri. I vigili del fuoco, infatti, hanno fatto sapere che nessuno dei dipendenti di Yoox è stato ricoverato in ospedale. Le persone, hanno spiegato i pompieri, “hanno avvertito bruciore agli occhi e alla gola ma sono state sufficienti le cure dei sanitari del 118 sul posto”.

“Stiamo tutti bene” è quanto ha detto una dipendente di Yoox, sentita da Ansa, uscendo dalla sede dell’azienda a Milano per la pausa pranzo dopo la paura per quanto successo.

Indagini sulla sostanza

Non è però ancora chiaro cosa sia successo, né che tipo di sostanza abbia reso irrespirabile l’aria degli uffici di Yoox-Net che si trovano in via Morimondo 17 a Milano.

Spetterà ai vigili del fuoco, con tutti i rilievi del caso, accertare cosa è accaduto e che tipo di sostanza si tratta. Al lavoro, sul posto, anche gli esperti del nucleo Nbcr per stabilire il tipo di sostanza, anche se non sarebbe emersa “alcuna criticità”.