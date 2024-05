Roberto Saviano e la clamorosa rivelazione su Gomorra: "Non lo rifarei, ho rovinato la vita dei miei cari"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Roberto Saviano è diventato famoso in Italia, e nel mondo, con il suo “Gomorra“, libro che però oggi lo scrittore napoletano si pente di aver scritto. Il romanzo, secondo il saggista, è infatti stato causa di rovina per le persone a lui vicine, come lo stesso scrittore 44enne ha ammesso nel corso del podcast “One More Time”.

Saviano e il pentimento su Gomorra

Una clamorosa rivelazione, che ha però dietro una motivazione ben precisa. Ospite di “One More Time”, podcast prodotto da OnePodcast e condotto da Luca Casadei, Roberto Saviano non ha nascosto di essersi pentito di aver scritto “Gomorra”, romanzo di successo che però ha complicato la vita al 44enne.

“Oggi, se tornassi indietro, non farei proprio ‘Gomorra’, mai“, le parole di Saviano, che ha giustificato il pentimento con i problemi arrecati a chi gli sta vicino. “Ho dentro di me un peso gigantesco, che non mi lascerà mai: le mie scelte hanno distrutto me, ma hanno distrutto soprattutto chi mi è intorno” ha detto.

La vita cambiata “per colpa di Gomorra”

Scritto nel 2006, “Gomorra” ha di fatto cambiato la vita dello scrittore. Un libro che ha venduto 10 milioni di copie in tutto il mondo, ma che facendo diventare famoso Saviano gli ha causato non pochi problemi con la criminalità, costringendolo a vivere sotto scorta.

Raccontandosi a “One More Time”, il 44enne ha sottolineato che oltre alla sua è cambiata la vita anche dei suoi affetti più cari, come amici ed ex fidanzata su cui, ancora oggi, si “riversano pregiudizi, domande, pressioni”.

“Hanno dovuto rispondere al mio posto. Mi è dispiaciuto molto anche per mia madre perché a un certo punto viene licenziata, a un certo punto era ‘la madre di Roberto’” ha detto a Casadei.

Fonte foto: Ufficio Stampa OnePodcast Roberto Saviano, a sinistra, nell’intervista concessa a Luca Casadei

Una situazione che ha portato lo scrittore a prendere una decisione drastica: “Ho fatto una cosa, non so se l’ho fatta bene, ho iniziato a sparire”.

Il successo inaspettato

E nel corso dell’intervista, Roberto Saviano ha raccontato anche di essersi stupito del grande successo di “Gomorra”.

“Il libro viene pubblicato, non esplode subito, ma fuori se ne parla. Fin quando vado in televisione, mi invita Daria Bignardi e lì qualcosa cambia” ha detto. Infatti, al suo ritorno a Napoli, scendendo dal terno si è accorto di essere osservato, indicato dai passanti.

Da lì la vita sconvolta: “Poi cambia tutto e il libro inizia a vendere“.