George Clooney e Adam Sandler ad Arezzo per girare il film Jay Kelly, bagno di folla: di cosa parlerà

Parata di star hollywoodiane e bagno di folla ad Arezzo dove si stanno girando alcune scene del film Jay Kelly, che ha come protagonisti George Clooney e Adam Sandler. I due divi, assieme al resto del cast e al regista Noah Baumbach, nella mattinata di venerdì 17 maggio, sono arrivati al teatro Petrarca dove verranno svolte alcune riprese del progetto cinematografico che sarà disponibile per gli utenti Netflix nei prossimi mesi.

George Clooney e Adam Sandler sbarcano al Petrarca di Arezzo per il film Jay Kelly

“Buongiorno!”, il saluto di Clooney dopo essere arrivato al Petrarca. L’attore, accolto da tanti curiosi e fan, si è presentato sul set con un paio di occhiali scuri da sole, lo zaino in spalla e il suo solito sorriso fascinoso. Da notare il “buongiorno scandito in italiano. Da anni il divo ha un debole per il Bel Paese. Ha anche comprato alcuni immobili in cui ama trascorre le vacanze.

Poco prima di Clooney, si è fatto vivo Sandler, in pantaloncini rossi e camicia. Sceso dall’auto con il cane al guinzaglio si è fermato fer foto e autografi con i presenti prima di entrare al teatro e mettersi al lavoro.

Fonte foto: ANSA George Clooney

Ad Arezzo anche Alessandro Borghi e Gianni Amelio per il film Campo di Battaglia

Ad Arezzo è arrivato anche il cast del film Campo di Battaglia, diretto dal regista Gianni Amelio e con protagonista la star di casa Alessandro Borghi. Nelle scorse ore è stato allestito il set in alcune zone del centro della città e nella zona Pescaiola, tra i vecchi treni a vapore.

La pellicola è prodotta dalla Kavac Film con Rai Cinema. Il debutto del film sul piccolo schermo è previsto per il prossimo autunno.

La Toscana si sta quindi distinguendo nell’ospitare set di grandi produzioni di cinema internazionali e italiane, realizzate con il supporto della Regione attraverso la propria Film Commission.

“A Lucca, con la presenza di Dustin Hoffman e Helen Hunt sul set del nuovo film di Peter Greenaway. Tra Montecatini, Arezzo e Val d’Orcia con George Clooney e Adam Sandler, protagonisti del nuovo film per Netflix. Stiamo rendendo la Toscana sempre più attrattiva per cinema, turismo ed economia” ha commentato il governatore Giani.

Invece, per la realizzazione di Campo di Battaglia, il comune di Arezzo ha concesso il patrocinio mentre la fondazione Intour ha prestato il proprio supporto logistico alla produzione così come ha fatto anche Lfi che, in qualità di proprietaria dell’immobile, ha monitorato i sopralluoghi effettuati.

Di cosa parla Jay Kelly

Per quel che riguarda la trama di Jay Kelly, al momento sono disponibili poche informazioni. Si sa però che si tratta di una storia ambientata negli anni Settanta che ruota attorno al personaggio dell’uomo che dà il titolo al film, interpretato probabilmente da uno tra Clooney e Sandler.

Tratto da una sceneggiatura originale curata dallo stesso regista Baumbach assieme all’attrice Emily Mortimer, Jay Kelly è stato descritto come “una storia di formazione per adulti divertente e molto emozionante”.