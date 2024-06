Social card Dedicata a te sale a 500 euro da settembre per famiglie con reddito basso e figli a carico

Forse ti può interessare

Bonus spesa da 460 euro con la carta Dedicata a te: quali sono i requisiti Isee e come richiederla

I requisiti Isee della carta Dedicata a te da 460 euro: per la card contenente il bonus spesa si attende ancora un decreto interministeriale. Non occorre sapere come richiederla: verrà erogata in automatico