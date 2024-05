Bonus spesa da 460 euro con la carta Dedicata a te: quali sono i requisiti Isee e come richiederla

Torna anche nel 2024 la carta “Dedicata a te”: il bonus spesa avrà un importo di 460 euro, ma per l’approvazione si attende un decreto interministeriale. Vediamo quali saranno i requisiti Isee in attesa che il governo completi l’iter di approvazione che dovrebbe durare ancora alcune settimane. Chiariamo subito che non occorre sapere come richiederla, dal momento che gli aventi diritto la riceveranno in automatico.

Riecco la carta “Dedicata a te”

La carta Dedicata a te è stata confermata dall’ultima Legge di Bilancio con uno stanziamento di 600 milioni di euro. Per sbloccare la cifra occorre un decreto firmato dal ministero dell’Agricoltura e da quello delle Imprese.

Questo particolare bonus spesa verrà erogato con una formula una tantum, cioè con una sola erogazione e basta.

Fonte foto: IPA

A chi spetta la carta Dedicata a te 2024

La card alimentare 2024 è rivolta ai residenti in Italia con un Isee che non arriva ai 15.000 euro annui e che non ricevono altri aiuti dallo Stato, neppure Naspi, cassa integrazione o Adi (Assegno di inclusione).

Le risorse verranno erogate fino a esaurimento e verrà data priorità ai nuclei familiari con almeno 3 componenti e figli under 14. Ciò rischia di escludere i single e le coppie senza figli. Il governo stima di erogare il bonus a un massimo di 1,4 milioni di persone.

Come ottenerla

Per ottenere la card non sarà necessario presentare alcuna domanda: gli aventi diritto verranno individuati direttamente dall’Inps, che incrocerà i dati contenuti nel proprio database con quelli dei Comuni italiani.

E sarà il Comune di residenza a inviare le comunicazioni del caso. Chi avrà ricevuto la lettera potrà infine ritirare la card in Poste.

Cosa comprare

L’ultima Legge di Bilancio non ha indicato cambi di rotta rispetto al passato, per cui la carta Dedicata a te 2024 dovrebbe seguire la falsariga di quella già emessa lo scorso anno. Sempre che il decreto attuativo non contenga differenti specifiche.

Con Dedicata a te si potranno acquistare prodotti di prima necessità come carne, latte e latticini, uova, pane e prodotti da forno, uova, frutta e verdura, eccetera. Non si potranno comprare bevande alcoliche o zuccherate e marmellate. Esclusi anche i prodotti per l’igiene personale e i farmaci da banco. La benzina invece è inclusa così come gli abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Altri sostegni alla spesa

Nei negozi aderenti, gli esercenti potranno scegliere di applicare uno sconto del 15% ai clienti che usano la card.

Oltre alla card dedicata a te, per sostenere la spesa delle famiglie il governo ha approvato anche la Carta acquisti e il Reddito alimentare.