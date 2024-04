Carta acquisti "Dedicata a te" da 460 euro: chi può ottenere la nuova social card del Governo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nuovo bonus in arrivo. La carta acquisti “Dedicata a Te” è stata rinnovata per tutto il 2024 dal Governo: è riservata alle famiglie meno abbienti e permette di acquistare beni essenziali come alcuni cibi e il carburante.

La nuova carta Dedicata a Te

Il Governo emetterà un decreto per regolare la distribuzione della nuova carta acquisti Dedicata a Te, riservata alle famiglie meno abbienti che sono in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi degli ultimi anni.

Il provvedimento è stato finanziato con 600 milioni di euro preventivati nella legge di Bilancio più altri 50 che sono stati risparmiati lo scorso anno e che non sono stati mai spesi per gli acquisti che la social card consente.

Fonte foto: Ansa Persone in coda per ritirare la carta Dedicata a Te a Napoli ne 2023

La produzione della carta sarà affidata ancora a Poste Italiane, all’Inps toccherà individuare gli aventi diritto a riceverla mentre saranno i comuni che dovranno distribuirla alle singole persone che ne hanno diritto.

Che acquisti si possono fare con la nuova carta

La lista degli acquisti che si potranno eseguire con la social card è la stessa dello scorso anno. Sono inclusi quindi i generi di prima necessità come pasta, pane e altri cibi, ma è lunga la lista di ciò che non si può comprare.

Per prime ci sono tutte le bevande alcoliche e quelle zuccherate, seguite da cibi in scatola e conserve come la marmellata. Esclusi dalla carta anche i prodotti da bagno e i medicinali da banco.

Si potranno invece acquistare con la carta i carburanti, che hanno subito un forte aumento negli ultimi mesi a causa della crescita del prezzo del petrolio, e gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Chi può accedere alla social card

Per ottenere la carta Dedicata a Te bisogna avere un Isee inferiore ai 15mila euro. Inoltre non si può essere già beneficiari di altri sussidi dello Stato come la disoccupazione, sia essa sotto forma di Naspi o di Dis Coll.

Esiste anche una graduatoria, con alcune caratteristiche che permettono di avere la precedenza nell’ottenimento della carta, come avere figli minori. Sono esclusi completamente dalla misura i single e le coppie senza figli.

I beneficiari dovrebbero essere 1,4 milioni di italiani, che otterranno 460 euro in una sola soluzione. I beneficiari saranno individuati dall’Inps in base alla dichiarazione dei redditi e poi contattati dal comune per ritirare la carta.