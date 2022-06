Si getta in acqua per salvare un bambino che stava affogando, turista muore in spiaggia nel Ravennate

Un gesto eroico che è finito in tragedia. Un anziano turista di 82 anni è morto in spiaggia, a causa di un malore, dopo aver portato in salvo un bambino che stavano rischiando di annegare in mare. È quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Lido Adriano, in provincia di Ravenna. Ne dà notizia l’Ansa.

Si tuffa in mare per salvare dei bambini

La tragedia è avvenuta attorno alle 19 di oggi, lunedì 27 giugno, nella spiaggia libera tra Lido Adriano e Punta Marina, sulla costa ravennate. Quando un gruppo di bambini di età compresa tra 8 e 10 anni, appartenenti a una comitiva di origine magrebina, sono subito corsi in acqua appena arrivati in spiaggia, nonostante la bandiera rossa.

A causa delle alte onde e del vento, il gruppetto è finito ben presto in balia della corrente, rischiando di annegare. È stato lanciato l’allarme ma in quel momento non era presente il servizio di salvataggio, che termina alle 18.30.

Così diversi bagnanti si sono tuffati in acqua per soccorrere i bambini, riuscendo a portarli in salvo tutti e quattro.

Si tuffa in mare per salvare dei bambini, muore 82enne

Tra gli eroici bagnanti che si sono tuffati in mare per salvare i bagnini anche un anziano turista di 82 anni di Nogara (Verona). L’uomo ha raggiunto e portato in salvo uno dei bambini. Ma una volta tornato sul bagnasciuga ha accusato un malore, probabilmente a causa dello sforzo fisico necessario per il salvataggio.

Anche un altro uomo che ha partecipato ai soccorsi, un turista di origine bergamasca, ha avuto un malore ma si è poi ripreso.

Muore anziano turista, inutili i soccorsi

Come riporta ‘Ravenna Today’, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica, due ambulanze e l’elisoccorso, ma per l’anziano non c’è stato niente da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’eroico turista 82enne è morto in spiaggia sotto gli occhi della figlia, con la quale stava trascorrendo le vacanze. Sul posto sono intervenuti anche la Capitaneria di porto, i vigili del fuoco e la polizia locale.