Rosanna Vaudetti, malore in acqua a 84 anni per la storica annunciatrice della Rai: come sta

L’ex “Signorina buonasera” Rosanna Vaudetti è stata ricoverata dopo un malore avuto in spiaggia a Portonovo, in provincia di Ancona. La celebre annunciatrice, uno dei volti più amati nella storia della Rai, è svenuta di fronte ai bagnanti rischiando di annegare. Adesso è fuori pericolo, ma rimane sotto osservazione nella clinica Cardiologica dell’ospedale regionale di Torrette.

Malore in spiaggia per Rosanna Vaudetti

La storica conduttrice ha subito il mancamento mercoledì nella sua Ancona, mentre si trovava nello stabilimento Giacchetti della località balneare: appena entrata in acqua l’84enne ha perso improvvisamente i sensi, ma è rinvenuta in tempo per trascinarsi a riva dove è nuovamente svenuta, restando incosciente per diversi minuti.

Dopo i primi soccorsi dei presenti, l’ex annunciatrice è stata trasportata al Pronto soccorso dalla Croce gialla di Camerano e l’automedica intervenuta sul posto, per essere poi ricoverata per accertamenti nel reparto di Cardiologia.

Come ha riportato il professor Antonio Dello Russo, Vaudetti è fuori pericolo ma rimane “costantemente monitorata dopo il malore che l’ha colpita”.

Malore in spiaggia per Rosanna Vaudetti, le sue parole

“Sto bene, ma ho rischiato di annegare” ha detto Rosanna Vaudetti raggiunta al telefono dal Resto del Carlino.

“I medici vogliono fare degli accertamenti, perché ho bevuto” ha detto la presentatrice dal letto di ospedale spiegando che “forse ho avuto uno shock, probabilmente dovuto alla temperatura dell’acqua”.

Raccontando l’episodio l’ex annunciatrice ha ricordato di trovarsi “sotto l’ombrellone, sul lettino. Poi, mi sono alzata, sono andata sul bagnasciuga e sono scesa in acqua”.

“Non so quanto sia rimasta in mare, perché non me ne sono resa conto” ha rivelato.

Nonostante lo spavento la conduttrice 84enne ha detto di sentirsi bene: “Certo, toccherà aspettare gli esiti degli accertamenti medici”.

Fonte foto: ANSA Rosanna Vaudetti in una foto d’epoca

Malore in spiaggia per Rosanna Vaudetti, chi è

Volto noto della Tv e amato dagli telespettatori, Rosanna Vaudetti è stata la prima conduttrice della televisione a colori italiana e per quattro decenni ha annunciato le trasmissioni della Rai oltre a condurre rubriche e trasmissioni di successo come “Giochi senza frontiere” e commentare numerose edizioni dell’Eurovision Song Contest.

Marchigiana nativa di Ancona, nel 1998 è stata insignita dell’onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana da parte dell’allora presidente Scalfaro.