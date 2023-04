Scontro tra due auto a Palermo in via Ausonia, una si ribalta: due feriti, traffico bloccato dopo l'incidente

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Due auto si sono scontrate all’altezza di un incrocio semaforico a Palermo, in via Ausonia. È successo nella prima mattinata del 13 aprile, intorno alle 7:20. A causa dell’incidente una delle due vetture si è ribaltata finendo contro alcune macchine in sosta. Il violento scontro, inoltre, ha causato due feriti che sono stati trasportati in ospedale. Il traffico è stato bloccato subito dopo l’impatto per consentire gli accertamenti necessari a stabilire la dinamica del sinistro.

La dinamica dell’incidente all’incrocio semaforico

Erano le prime ore della mattina del 13 aprile quando una Dacia Duster e una Chevrolet Matiz si sono scontrate causando il ribaltamento della prima vettura.

L’incidente si è consumato a Palermo, all’altezza dell’incrocio tra via Val di Mazara e via Ausonia. Sarebbero stati i residenti, colpiti dal rumore dello scontro, a lanciare l’allarme.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Palermo, tra via Val di Mazara e via Ausonia, dove è avvenuto l’incidente

Secondo le prime informazioni, la Dacia Duster stava percorrendo via Ausonia quando, all’altezza di un incrocio semaforico, ha impattato contro una Chevrolet Matiz.

Lo scontro sarebbe stato violento al punto tale che la Duster si sarebbe ribaltata su se stessa per circa 150 metri dal punto dell’impatto, finendo contro alcune auto parcheggiate.

Traffico bloccato per stabilire le cause dell’incidente

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118. L’incidente, infatti, ha provocato due feriti che sono stati immediatamente condotti presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente. A raggiungere il luogo dello scontro sono stati anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per gli accertamenti di rito e per ripulire la carreggiata dai detriti lasciati dalla Dacia Duster dopo l’impatto.

In particolare, si dovrà chiarire a quale velocità viaggiavano le due auto e chi tra i conducenti non abbia rispettato la precedenza all’altezza del semaforo.

Gli agenti hanno provveduto a chiudere al traffico il tratto interessato di via Ausonia che va dall’incrocio con via Val di Mazara fino a via de Gasperi.

Complice l’orario di punta, nelle ore successive all’incidente si sono registrati rallentamenti del traffico e ingorghi anche nelle vie in prossimità a quelle interessate dalla chiusura.

Un altro incidente in Sicilia poche ore prima

Poche ore prima, intorno alle 4:30, un altro grave incidente si è consumato in Sicilia. Sulla A18, tra Catania e Messina, uno scontro tra un tir e un furgone ha provocato un morto e un ferito.

L’impatto tra i due mezzi, ben più grave di quello avvenuto a Palermo, si è consumato a circa 700 metri di distanza dallo svincolo autostradale per Giardini-Naxos, in direzione Messina.

Secondo le informazioni delle prime ore, dopo lo scontro il furgone si sarebbe incastrato sotto il rimorchio del tir. A perdere la vita è stato un uomo di 70 anni. Ferito, invece, l’autista trentenne che è stato ricoverato all’ospedale di Taormina.