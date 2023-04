Morto un uomo finito con l'auto in una scarpata a Castelsardo: due macchine e un tir coinvolti nell'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È di un morto e di una persona gravemente ferita il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nella mattina di mercoledì 12 aprile 2023 a Castelsardo, in provincia di Sassari. A essere rimasti coinvolti sono stati un tir e due macchine.

Incidente a Castelsardo, tir contro due auto

Secondo quanto riferito dall’Unione Sarda, l’incidente si è verificato tra le 7.30 e le 8 della mattina di mercoledì 12 aprile 2023 lungo la grande discesa della strada SP 90 che collega Castelsardo a Santa Teresa Gallura, nel tratto che porta al rettilineo della strada statale 200 (litoranea) in zona Li Cantareddi. Il sinistro, verificatosi all’altezza di Punta Tramontana, nella costa settentrionale, non ha lasciato scampo a un uomo, conducente di una delle due auto rimaste coinvolte.

Stando alle prime informazioni che giungono dal posto, l’incidente sarebbe stato causato da un camion della nettezza urbana locale uscito fuori strada. Il conducente, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante e si sarebbe andato a schiantare contro due auto che sopraggiungevano.

Castelsardo, un morto

Il bilancio dell’incidente, purtroppo, conta una vittima. Secondo quanto riferito dall’Unione Sarda si tratta del 65enne Antonio Luigi Pinna, residente nella vicina Torpè.

Per l’uomo non c’è stato scampo, con il camion che ha centrato in pieno la sua auto facendola finire in una scarpata che costeggia la strada. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorsi, al loro arrivo purtroppo l’autista era già morto, con l’impatto col tir che gli è stato fatale.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto, come da prassi, sono giunti 118, vigili del fuoco e carabinieri. I pompieri hanno lavorato a lungo per cercare di estrarre dall’abitacolo delle due vetture i conducenti, con un’altra persona che sarebbe rimasta ferita tra le lamiere della sua auto.

L’elisoccorso, intervenuto in un secondo momento, ha trasportato l’uomo all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La zona è stata quindi chiusa al traffico, con le forze dell’ordine che hanno sin da subito avviato i rilievi del caso per cercare di ricostruire in maniera dettagliata l’esatta dinamica dell’incidente mortale.