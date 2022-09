Sciopero del trasporto pubblico locale: mezzi fermi venerdì 16 settembre, stop aggressioni agli autisti

Indetto un nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale: i mezzi si fermeranno per 8 ore venerdì 16 settembre. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro “in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”.

I motivi dello sciopero

“Scioperiamo – spiegano le organizzazioni sindacali in una nota – di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito. A tutt’oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche da parte del legislatore con specifici provvedimenti indirizzati a prevenire e scoraggiare le aggressioni al personale dei mezzi pubblici”.

“Servono provvedimenti immediati – chiedono i sindacati – in assenza dei quali continueremo con forza a rivendicare la tutela di lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale”.

Fonte foto: ANSA

Il comunicato del Ministero dei Trasporti

Sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti è possibile consultare l’intero calendario degli scioperi in atto a settembre.

Nella giornata del 16 – si legge nella nota – ci sarà quello della società Mercitalia Rail della regione Sicilia per 8 ore: dalle 9.01 alle 16.59. Per 4 ore si fermerà anche il personale della società Amtab di Bari dalle 8.30 alle 12.30 e per 24 ore la società Trotta Bus Services comune di Fiumicino.

Nella medesima giornata, poi, dalle 12.10 alle 16.10 ci sarà anche lo sciopero dei trasporti della Ias Scura di Corigliano-Rossano e quello della Amaco di Cosenza (10-14). Si fermeranno anche le Autolinee Romano Regionali di Crotone dalle 10.55 alle 14.55 nonché per 24 ore la TPL regione Umbria.

Lo sciopero di 24 ore sarà anche della società Arriva Udine mentre a Napoli ci sarà uno stop di 4 ore che coinvolgerà i mezzi Anm. Esattamente la metropolitana linea 1, le funicolari e i mezzi di superficie ovvero i bus ed i tram. L’orario dello stop sarà dalle 11.30 fino alle 15.30 e le fasce di garanzia saranno le ultime corse e le prime corse dopo lo sciopero per tutti i mezzi di trasporto della società.

Per il calendario ufficiale di tutti gli scioperi si potrà consultare la pagina del Ministero dei Trasporti.

L’episodio di aggressione a Pavia

Uno degli ultimi episodi di violenza è accaduto a Pavia. Due giovani, con le sigarette accese a bordo del bus, si sono scagliati contro l’autista perché quest’ultimo non ha voluto fermarsi lungo il tragitto o accelerare la marcia. I due ragazzi hanno detto che avevano bisogno di andare in bagno.

Durante la corsa, i due hanno anche avuto un comportamento molesto nei confronti degli altri passeggeri. Hanno poi aggredito l’autista che li ha redarguiti. Dopo l’episodio sono stati rintracciati e fermati.