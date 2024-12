Omicidio Pierina Paganelli, spunta un audio choc di Manuela Bianchi: "Ho bisogno di giustizia contro Valeria"

Dopo le parole al veleno di Valeria Bartolucci contro Manuela Bianchi nei giorni successivi all’arresto del marito Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, un nuovo documento sembra parzialmente ribaltare i ruoli. La nuora della vittima non usa la stessa animosità della rivale in amore, ma si augura che "ci sia una giustizia anche per lei".

L’audio choc di Manuela Bianchi

Nel corso di un servizio della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 13 dicembre è stato fatto ascoltare un audio inedito di Manuela Bianchi. La nuora di Pierina Paganelli, con la voce rotta dal pianto, si confida con qualcuno tramite messaggi vocali e si sfoga sul rapporto tra Louis Dassilva, suo amante, e la moglie Valeria Bartolucci.

Manuela Bianchi pone in evidenza le nette differenze tra i due, con Valeria che in passato le avrebbe confidato: "Io urlo, sbraito, faccio e disfo" mentre il marito "è calmo". Manuela sottolinea questo per dire la sua sull’arresto del metalmeccanico 34enne.

Secondo Manuela "non può essere stato lui", per questo sembra convincersi che Louis Dassilva sia stato in qualche modo "rovinato" dalla moglie.

Quindi il messaggio trasmesso da Quarto Grado: "Se lei l’ha rovinato in qualche modo io giuro, sarà l’ultima cosa che faccio al mondo, ma ho bisogno che ci sia una giustizia anche per lei".

Lo sfogo su Louis Dassilva

Ferma nella sua convinzione sull’innocenza di Dassilva, Manuela Bianchi dice che "la mia sofferenza più grande è per lui che ha una figlia e desidero che ritorni da lei".

Allo stesso tempo la nuora di Pierina Paganelli spera che il 34enne "si stacchi da quella bruttissima persona e che si riprenda in mano la sua vita".

Le parole di Valeria dopo l’omicidio di Pierina Paganelli

Il 17 luglio la polizia giudiziaria ha inviato alla Procura di Rimini un’annotazione in cui riportava le parole pronunciate da Valeria Bartolucci il giorno precedente, quando suo marito Louis Dassilva è stato arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Agli agenti Valeria, parlando di Manuela Bianchi, aveva detto che avrebbe voluto "scioglierla in un fusto pieno d’acido" e ucciderla "infilandole un coltello nella pancia".