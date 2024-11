Omicidio Pierina Paganelli, la rabbia di Valeria Bartolucci contro Manuela Bianchi: "La sciolgo nell'acido"

Il 16 luglio 2024 Louis Dassilva è stato arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Mentre i poliziotti sono in via del Ciclamino 31, la palazzina di Rimini in cui si è consumato il delitto, la moglie dell’indagato Valeria Bartolucci si lascia andare in un lungo sfogo con gli agenti e si scaglia contro Manuela Bianchi. Le parole pronunciate dalla donna vengono riportate in un’annotazione trasmessa alla Procura di Rimini il giorno dopo: "Io non ci metto niente a scioglierla in un fusto pieno d’acido", ma c’è di più.

Le parole choc di Valeria Bartolucci

In un’annotazione del 17 luglio la polizia giudiziaria ha trasmesso alla Procura di Rimini le parole pronunciate da Valeria Bartolucci nei confronti di Manuela Bianchi in presenza degli agenti. È il 16 luglio e Louis Dassilva, suo marito, è stato appena arrestato con l’accusa di essere l’esecutore dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino 31, a Rimini, con 29 coltellate.

Valeria Bartolucci è convinta che Manuela Bianchi abbia avuto un ruolo nell’arresto del marito, per questo dopo che il 34enne viene accompagnato in Questura non nasconde tutta la sua frustrazione. In un documento mostrato nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 15 novembre, gli agenti scrivono che Valeria Bartolucci "risultava notevolmente agitata e nervosa per quanto stesse accadendo al marito".

Ancora, nel documento depositato in Procura gli agenti scrivono che Bartolucci "ha di fatto proferito chiare intimidazioni nei confronti di Manuela". Di cosa si tratta?

Dopo l’arresto di Louis Dassilva, Valeria Bartolucci ha detto agli agenti: "Io non ci metto niente a scioglierla in un fusto pieno d’acido. Ci vuole poco a comprare un’arma a San Marino. Te la vendono in regola senza matricola abrasa". E ancora: "La vorrei uccidere infilandole un coltello nella pancia, ma senza farla morire subito, ma godendomi lo spettacolo vedendola soffrire, come la povera Pierina".

Fissata la data dell’incidente probatorio

Come riporta Ansa, durante l’udienza tenutasi venerdì 15 novembre davanti al gip di Rimini Vinicio Cantarini è stata fissata la data dell’incidente probatorio. Lo scopo è identificare ignoto 1, ovvero il soggetto inquadrato dalla cam3 della farmacia San Martino di via del Ciclamino 31.

Secondo l’accusa si tratta di Louis Dassilva, ma la teoria è messa in discussione dalla testimonianza del vicino di casa Emanuele Neri che sostiene di essere l’uomo ripreso dall’occhio elettronico la sera del delitto. Neri, quella sera, avrebbe fatto ritorno a casa dopo aver trascorso del tempo in un bar vicino casa, e per questo sarebbe stato filmato dalla telecamera.

Gli esperimenti partiranno alle 16 del 26 novembre e si articoleranno in due fasi. Nel corso della prima, il 26 novembre, verrà effettuato un sopralluogo in via del Ciclamino 31. Nel corso della seconda, che sarà fissata per il mese di dicembre, verranno ricreate le condizioni di luce e posizione della cam3 e verranno coinvolti sia Louis Dassilva sia Emanuele Neri, che verranno ripresi sia da fermi sia in movimento.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Pierina Paganelli,78 anni, è stata uccisa la sera del 3 ottobre 2023 dopo essere rientrata da un incontro di preghiera dei Testimoni di Geova. L’assassino l’avrebbe raggiunta dopo che la donna ha parcheggiato la sua auto nel box dell’autorimessa sotto la palazzina e si è accanito su di lei con 29 coltellate.

Gli investigatori hanno ristretto il cerchio intorno a Louis Dassilva, la moglie Valeria Bartolucci, la nuora della vittima Manuela Bianchi e fratello di quest’ultima, Loris Bianchi. Il 16 luglio è stato arrestato Dassilva: secondo gli inquirenti, il metalmeccanico senegalese avrebbe ucciso la donna per il timore che la vittima scoprisse la relazione clandestina tra lui e Manuela Bianchi. Louis Dassilva si dichiara innocente.