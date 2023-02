La sindaca di Collepasso insultata da un consigliere: "Non gode mai" e "La prenderei a schiaffi"

Il dibattito politico a Collepasso, piccolo comune nell’entroterra della penisola salentina, scade nel sessismo e nelle minacce: durante un comizio un consigliere dell’opposizione ha attaccato la sindaca con insulti triviali e con la minaccia di prenderla a schiaffi.

Insulti contro la sindaca di Collepasso

È la sera di domenica 12 febbraio quando nella piazza di Collepasso si raduna una piccola folla per ascoltare il comizio di quattro consiglieri d’opposizione.

Fra gli oratori c’è Salvatore Perrone, consigliere comunale e già sindaco, assessore e consigliere provinciale.

A un certo punto il comizio di Perrone tracima in invettiva, con tanto di insulti sessisti e minacce, contro la prima cittadina Laura Manta eletta con la lista civica Collepasso Impegno Comune.

“Domani mattina la prendo a schiaffi sul Comune, pure in presenza di persone, perché sta esagerando questa signorina o signoretta di Collepasso”.

E ancora: “Lei sembra che gode come donna quando fa querele… Non gode mai! Solo quando fa querele prova goduria!”

Il commento della sindaca Laura Manta

Le affermazioni di Perrone hanno immediatamente generato un vespaio di polemiche. La diretta interessata ha affidato le sue considerazioni a un lungo messaggio pubblicato su Facebook:

“[…] Credevo volessero parlare di politica, di comunità, di programmi, di Collepasso. Niente di tutto questo! Questa sera è andato in scena uno spettacolo volgare e osceno. Un continuo di offese sessiste e violente, ovviamente solo perché sono una DONNA!”

“Tra le minacce del consigliere Salvatore Perrone di prendermi a schiaffi domani mattina vicino a tutti a esternazioni sessiste scomposte, fuori luogo e che nulla hanno a che vedere con il mio ruolo politico. […] ”

“Da Sindaco – continua Laura Manta – questa sera mi sento di lanciare un messaggio forte e chiaro a tutti i ragazzi ma soprattutto a tutte le ragazze: non dovete avere paura di esporvi, di impegnarvi, di farvi valere nel mondo della scuola, nella società, nel mondo del lavoro. Ci sarà sempre qualche cafone e povero di spirito che proverà ad umiliarvi quando non avrà altri argomenti per attaccarvi. Non cedete. Siate forti. La società ha bisogno di cittadini coraggiosi e soprattutto di persone per bene. Andiamo avanti!”

Nel suo messaggio la sindaca ha inoltre criticato due esponenti dell’opposizione: “Faccio i miei complimenti ai consiglieri Rocco Sindaco, Mario Vecchio e alla consigliera Sabrina Perrone , che solo qualche giorno fa vantava di aver seguito un corso di formazione sulla violenza contro le donne”.

La replica dei consiglieri d’opposizione

I diretti interessati, nel prendere le distanze dalle affermazioni di Salvatore Perrone, con una nota accusano la sindaca di voler sfruttare l’accaduto per tornaconto politico: “[…] I gruppi di opposizione sono almeno due e volerli associare, come fa il sindaco Laura Manta, dimostra un intento speculativo sulle parole di uno dei consiglieri di un differente gruppo consiliare, tra l’altro di altra estrazione politica […]”.