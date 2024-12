Rapinato in casa a Roma Stefano Valore, editore dell'agenzia di stampa Dire: il 54enne legato e picchiato

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Notte di paura per Stefano Valore, imprenditore nel settore della sicurezza informatica ed editore dell’agenzia di stampa nazionale Dire. L’uomo, 54 anni, è stato sequestrato e rapinato da una banda di quattro uomini mentre si trovava nella sua abitazione a Roma. I malviventi, armati e incappucciati, lo hanno legato a torso nudo a terra e lo hanno picchiato, prima di fuggire con la refurtiva. Sono in corso le indagini per cercare di risalire ai responsabili.

Rapinato a Roma Stefano Valore, editore dell’agenzia di stampa Dire

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre, intorno a mezzanotte e mezzo.

Dopo aver fatto irruzione, la banda ha immobilizzato il 54enne, legandolo a torso nudo a terra e sequestrandolo per diverse ore. Uno degli uomini ha anche colpito la vittima alla testa, utilizzando il calcio di una pistola. Lo riporta il sito RomaToday.it.

Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per tentare di risalire ai responsabili e recuperare la refurtiva

Stando a quanto reso noto finora i rapinatori si sarebbero impossessati di gioielli e contanti, per poi darsi alla fuga.

Valore ha riportato una ferita alla testa. Le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero alcuna preoccupazione.

Le indagini

Sul posto, dopo la terribile disavventura, sono intervenuti i carabinieri del comandante Lista. Insieme a loro anche i militari dell’Arma della stazione di Ostia (Roma).

Un’indagine è stata avviata dalle forze dell’ordine, per tentare di risalire all’identità dei responsabili e recuperare la refurtiva.

Chi è Stefano Valore

Stefano Valore di Villanueva de Castellòn, 54 anni, è un imprenditore attivo nel settore informatico, Hi-Tech e Cyber.

Nato a Roma, ha fondato negli anni Duemila il gruppo italiano SiliconDev, realtà che ha raggiunto i 35 Milioni di fatturato ed è diventata un riferimento nel mondo della Trasformazione Digitale, Editoria, Stampa e Comunicazione. Lo riporta il suo sito personale stefanovalore.it.

In seguito all’acquisizione dell’agenzia di stampa Dire, convenzionata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ampliato il proprio Business Tecnologico anche nella produzione certificata delle News in tempo reale d’agenzia.

Valore è iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dell’ordine dei giornalisti del Lazio.