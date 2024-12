Arresti a Catanzaro per corruzione e concussione, coinvolti consigliere Sergio Costanzo e ufficiale di polizia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Arresti all’alba in provincia di Catanzaro: i provvedimenti cautelari sono stati emessi nei confronti di 8 indagati, 6 dei quali sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre 2 sono stati tradotti in carcere. Diverse le ipotesi di reato formulate, a vario titolo, fra cui corruzione e concussione. Fra gli arrestati c’è anche il consigliere comunale Sergio Costanzo, di Forza Italia.

Arresti e perquisizioni a Catanzaro

Costanzo, oggi in FI, aveva corso per l’Udc alle elezioni Regionali in Calabria nel 2021. Oltre agli arresti, gli investigatori hanno eseguito una serie di perquisizioni, una delle quali nella sede della direzione dell’Aterp, l’azienda di edilizia residenziale pubblica. Fra gli arrestati ci sarebbe anche un ufficiale della polizia municipale.

L’inchiesta sarebbe partita da una vicenda di corruzione legata all’invasione di un terreno, successivamente le indagini avrebbero fatto emergere intrecci di illegalità che hanno lambito alcuni uffici di Palazzo de Nobili, sede del Comune di Catanzaro, fino a sfociare nel blitz messo in atto alle prime luci di venerdì 20 dicembre.

Fonte foto: 123RF

I provvedimenti sono stati eseguiti dagli agenti della polizia di Stato in servizio presso la Digos e dai militari del Comando provinciale dei carabinieri, dietro il coordinamento della Procura del capoluogo, in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal gip.

Le accuse

Queste tutte le ipotesi di reato, formulate a vario titolo, dalla Procura di Catanzaro: associazione finalizzata alla commissione di falsi materiali e ideologici commessi da pubblici ufficiali in atti pubblici, corruzione, concussione e omissione di atti d’ufficio, nonché induzione indebita a dare o promettere utilità, tentato peculato, tentata truffa aggravata, invasione di terreni o edifici.

Ulteriori dettagli verranno comunicati nella conferenza stampa prevista per le 11:00 presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…