Roma, anziana precipita dal palazzo e cade su una passante: sono entrambe in gravi condizioni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Grave fatto di cronaca nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, a Roma: un’anziana donna è precipitata da un palazzo e nella caduta ha colpito una passante. Entrambe ora sarebbero in gravi condizioni.

Roma, 83enne si butta dal terzo piano

Il dramma, stando a quanto riferisce Il Mattino, si è consumato poco prima delle 12 in via Friggeri, nel quartiere Balduina di Roma. Al centro del dramma c’è una donna del 1940, che per cause ancora da accertare si sarebbe buttata dal suo palazzo.

L’anziana 83enne, forse affetta da problemi psichici riferisce la fonte, si sarebbe lanciata nel vuoto superando il parapetto del suo balcone al terzo piano. Quello che sembra un tentativo suicidario, tuttavia, ha preso una piega imprevista.

Cadendo, infatti, la signora ha colpito una passante, la 41enne di origini romene Paula Nausica Cucu, si apprende.

Entrambe ricoverate in gravi condizioni

La sfortunata donna stava camminando lungo il marciapiedi di via Friggeri, quando è stata travolta dall’anziana signora precipitata dal palazzo.

Entrambe sono state soccorse e portate al pronto soccorso: l’83enne è ricoverata al Gemelli, mentre la 41enne al San Carlo di Nancy. Tutte e due sarebbero in gravi condizioni stando a quanto riportano le fonti locali.

Assieme all’anziana signora ci sarebbe il figlio. Sulla vicenda e le sue cause ora indaga il commissariato di Montemario.

A Frosinone gravissimo un 14enne caduto dalle giostre

In attesa che venga fatta luce su quanto accaduto a Roma, la cronaca di questi giorni ha dovuto occuparsi di un altro drammatico caso di caduta. Nel pomeriggio del 14 gennaio un 14enne è caduto da una giostra riportando traumi di grave entità.

È accaduto al Parco Matusa di Frosinone, dove il giovane stava trascorrendo il pomeriggio assieme ad alcuni amici sulle giostre. Salito sul “polpo”, per cause ancora non chiare il giovane è stato sbalzato via ed è precipitato dall’attrazione.

Prima di finire a terra, ha colpito violentemente le inferriate attorno al gioco. È stato portato d’urgenza in ospedale, al Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata con una frattura al braccio destro e un pesante trauma cranico.