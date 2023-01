Frosinone, precipita dalla giostra e si schianta sulle inferriate: 14enne gravissimo, aperta un'indagine

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Gravissimo incidente nel pomeriggio di sabato 14 gennaio 2023 al Parco Matusa di Frosinone, dove un 14enne è precipitato da una giostra riportando traumi di grave entità. Il giovane, trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, è in pericolo di vita e la sua prognosi è riservata. Sull’incidente è stata aperta un’indagine per chiarire cosa sia successo e cosa abbia causato la caduta del ragazzo.

Precipita dalla giostra, grave 14enne

L’incidente, secondo quanto riferito dalle testate locali, è avvenuto poco dopo le 18 di sabato 14 gennaio 2023 al Parco Matusa di Frosinone, area verde dove sorgeva il vecchio stadio cittadino e recentemente rigenerata dal comune ciociaro. Il giovane, secondo quanto appurato, era arrivato da poche ore da Morolo, paese della provincia, insieme ad alcuni amici con i quali aveva deciso di fare un giro in una giostra.

Salito sul “polpo”, la giostra dalle tazza rotanti, per cause ancora non chiare il giovane è stato sbalzato via ed è precipitato dall’attrazione. Prima di concludere la sua caduta a terra, il 14enne ha colpito violentemente le inferriate che delimitavano il gioco.

Fonte foto: Virgilio Notizie

Sin da subito le condizioni del ragazzo hanno preoccupato i presenti, dato che il giovane è svenuto e non ha risposto alle sollecitazioni. Immediato l’intervento dei soccorsi, col 14enne che è stato trasportato in codice rosso allo Spaziani di Frosinone e poi, data la gravità delle ferite, trasferito al Gemelli di Roma dove si trova tutt’ora ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata. Il giovane lotta tra la vita e la morte, tra le ferite più importanti una frattura al braccio destro e un pesante trauma cranico.

Le indagini dei carabinieri

Oltre al 118, che ha prestato i primi soccorsi al giovane dopo il grave incidente, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno transennato la zona per avviare tutti i rilievi del caso. Alle forze dell’ordine è stato dato il compito di cercare di ricostruire cosa sia successo negli attimi precedenti al volo del 14enne dalla giostra e se l’attrazione abbia avuto qualche problema strutturale.

Al vaglio degli inquirenti, dunque, tutte le documentazioni necessarie per l’apertura della giostra, dai permessi d’uso a quelli dell’ultima revisione.

La giostra incriminata

L’incidente, come detto, ha visto coinvolta la cosiddetta giostra del polpo. Si tratta di un’attrazione presente in buona parte dei parchi divertimento ed è riconoscibile per la presenza in cima dell’animale.

Si tratta di una giostra che, strutturalmente, può cambiare, ma di base ha delle “tazze rotanti” alle estremità dei tentacoli che, come caratteristica dell’animale, vanno su e giù facendo divertire chi si trova a bordo.