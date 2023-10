Roger Waters legge appunti invece di cantare al live di Londra: i fan si arrabbiano e lui li insulta

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Roger Waters, l’ex membro dei leggendari Pink Floyd, ha recentemente tenuto un concerto al Palladium di Londra che è finito per scatenare la rabbia dei suoi fan. Lontano dalle esibizioni abituali, Waters ha infatti deciso di dedicare la prima ora del suo live a letture tratte dalla sua autobiografia, ancora inedita. In molti sono rimasti delusi dall’inattesa performance, ma per tutta risposta la leggenda del rock li ha insultati.

Cosa è successo

Di musica nel concerto di Roger Waters ce n’è stata troppo poca, secondo molti degli spettatori. Al contrario, tutti sono stati sufficientemente edotti su appunti e aneddoti sulla sua vita domestica, compresi i ricordi della sua paperella di famiglia, Donald.

Mentre alcuni fan erano entusiasti di questa svolta insolita, molti altri sono rimasti di stucco per l’assenza delle sue celebri canzoni. Il pubblico ha mostrato la propria insoddisfazione attraverso insulti e proteste durante le prolungate letture di Waters.

Roger Waters, 80 anni, storico leader dei Pink Floyd

Il concerto intimo

L’80enne ex Pink Floyd aveva probabilmente in programma di realizzare una performance più intima rispetto ai liev canonici che ci sono stati alla O2 Arena quattro mesi fa.

Tuttavia, gli oltre 2000 fan accorsi al Palladium sapevano già cosa aspettarsi, ovvero l’esecuzione di brani tratti dal suo nuovo album, “The Dark Side of the Moon Redux,” una reinterpretazione del capolavoro dei Pink Floyd a 50 anni dalla sua uscita.

Aneddoti e sproloqui su Assange

Tuttavia, nella prima ora dello spettacolo, Waters ha eseguito solo due canzoni, intercalando lunghe digressioni su temi come Julian Assange e letture estratte dal suo prossimo libro di memorie.

Il musicista è apparso seduto dietro una scrivania, creando un’atmosfera insolita e provocatoria. La scelta di concentrarsi su discorsi e letture ha sorpreso il pubblico, anche se Waters è noto per la sua attitudine politicamente impegnata e provocatoria durante le sue performance dal vivo.

Le critiche critiche non si sono fatte attendere, definendo l’evento imbarazzante e poco rock’n’roll. urlato “f**k off” contro i fan, secondo quanto riportato dal Daily Mail. Lenon si sono fatte attendere, definendo l’eventoe poco Waters , spazientito, avrebbe addiritturacontro isecondo quanto riportato dal Daily Mail. “Non tollerava alcuna interruzione”, ha commentato Neil McCormick del Telegraph. “Maestro di stadi e arene, in teatro si è rivelato un pesce fuor d’acqua”.