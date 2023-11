Rissa in Brasile-Argentina col portiere Martinez che si scaglia contro la polizia: il video degli scontri

Lo Stadio Maracanã vestito a festa durante la gara Brasile-Argentina si è rapidamente tramutato in teatro di violenza, caos e disordine, a causa della furibonda rissa fra i tifosi e il coinvogimento di un giocatore, il portiere argentino Emiliano Martinez, protagonista di scontri personali con la polizia e immortalato in un video diventato rapidamente virale. Una partita che ha rischiato di non essere disputata, quella valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026, fra sospensioni e ritardi, fino alla ripresa del gioco che ha sancito la sconfitta del Brasile.

La rissa del Maracanã

Una notte travolgente quella del Maracanã, purtroppo non per motivazioni strettamente legate alle emozioni positive che una partita di cartello può alimentare. La gara di qualificazione al Mondiale 2026 tra Brasile e Argentina sarà ricordata infatti solo per la rissa tra tifosi, che ha investito in qualche modo anche i giocatori in campo.

Una gara che è sembrata già segnata dalle prime battute, con l’atmosfera elettrica, palpabile tra i 68 mila spettatori, e che ha raggiunto il culmine già durante gli inni nazionali, quando lo stadio ha fischiato l’inno argentino.

I tremila tifosi dell’Albiceleste sono entrati quindi subito in conflitto con i sostenitori brasiliani, scatenando una reazione a catena di violenza che ha richiesto l’intervento energico della polizia. Manganellate e scontri fisici hanno caratterizzato l’escalation, con i giocatori argentini che si sono riversati verso il pubblico, in particolare il portiere Emiliano “Dibu” Martinez.

Lo scontro con la polizia di Martinez