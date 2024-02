Ragazzo accoltellato alla gola a Napoli vicino alla fermata della metro: si cerca un uomo di circa 50 anni

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato a Napoli. L’aggressione è avvenuta nei pressi della fermata Montedonzelli della linea 1 della metro, in via Pietro Castellino tra il Vomero e il Rione Alto. Il giovane ha perso molto sangue, ma dopo essere stato soccorso è stato dichiarato fuori pericolo.

Ragazzo accoltellato a Napoli

L’attacco a colpi di coltello è avvenuto attorno alle 14:00 di giovedì 29 febbraio in una zona, il quartiere Arenella, generalmente tranquilla.

L’accoltellamento è avvenuto in un campetto da basket nei pressi della stazione della metro. Il giovane ferito si è trascinato in stato di shock fino al vicino negozio di un parrucchiere, lasciando una scia di macchie di sangue sull’asfalto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il cerchio rosso indica la zona dell’aggressione.

Il 21enne si trovava in compagnia di alcuni amici quando è stato raggiunto dai fendenti. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno riferito ai carabinieri che l’aggressore sarebbe un uomo sulla cinquantina, che si è dileguato subito dopo l’accoltellamento.

Le indagini sono in corso

La vittima, residente nella zona, avrebbe precedenti per spaccio, come riporta il TGR della Campania. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare e trovare l’aggressore e per ricostruire il movente.

Ferito non in pericolo di vita

Il posto è stato raggiunto anche dal personale del 118. Il ragazzo accoltellato ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove gli sono state suturate le ferite.

Coltellate a Napoli

Nelle settimane precedenti la cronaca ha riportato i casi di altre persone ferite a coltellate a Napoli.

L’8 gennaio un 17enne ha riportato una ferita da arma da taglio al fianco mentre si trovava in strada a Secondigliano.

Il 14 gennaio un ragazzo di 19 anni è stato ferito alla spalla e alla schiena da uno sconosciuto a Ponticelli.

Il 29 gennaio, nel corso di una rissa fra giovanissimi in via Oliviero Zuccarini, un ragazzino di 15enne è stato accoltellato a un braccio e alla schiena.