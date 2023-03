Putin vivrebbe assieme all'ex ginnasta Alina Kabaeva in un lussuoso palazzo a Valdai

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Il presidente russo Vladimir Putin trascorrerebbe gran parte del tempo non a Mosca ma in una lussuosa residenza di campagna assieme all’ex campionessa di ginnastica Alina Kabaeva, da più parti indicata come la madre degli ultimi due figli dello Zar. La donna avrebbe anche un immenso attico a Sochi con piscina, cinema e pista di atterraggio per un elicottero.

L’inchiesta sulla vita lussuosa di Putin

A svelare la vita sontuosa di Vladimir Putin e della sua amante è una inchiesta di Proekt, un sito indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo messo al bando da Mosca nel 2021.

Secondo Proekt, Alina Kabaeva possederebbe al momento proprietà immobiliari per un valore di circa 120 milioni di dollari. Tra queste una lussuosa residenza a Valdai, regione a metà strada tra San Pietroburgo e Mosca nota per le sue dolci colline e i laghi.

La convivenza con l’amante Alina Kabaeva

Stando alle cronache l’ex ginnasta olimpica Alina Kabaeva avrebbe una relazione con il presidente russo dall’inizio degli anni 2000, quando Putin era ancora sposato con Lyudmila Ocheretnaya (dalla quale ha divorziato nel 2013).

Una relazione mai confermata ufficialmente, anche ad anni di distanza dal divorzio di Putin, con i due che non si mostrano mai insieme in pubblico.

Kabaeva avrebbe avuto da Putin due bambini, nati nel 2015 e nel 2019, di cui non si conosce il sesso. Varie fonti citate da Proekt confermano ora la loro convivenza.

La lussuosa villa a Valdai

I due vivrebbero per la maggior parte del tempo in una sontuosa residenza a Valdai, città della Russia nord-occidentale che sorge sull’omonimo lago. La città è al centro di una riserva naturale, il Parco nazionale di Valdai.

L’esistenza della lussuosa villa sul lago Valdai è stata rivelata nel 2021 dagli alleati di Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa attualmente in carcere secondo cui per acquistarla erano stati utilizzati fondi pubblici.

La villa sarebbe la residenza preferita dal leader russo, dove trascorrerebbe gran parte del suo temo. Il ministero della Difesa di Mosca ha recentemente schierato nella zona un sistema di difesa aerea per proteggere il palazzo.

Il patrimonio immobiliare di Alina Kabaeva

L’inchiesta del sito indipendente russo ha fatto luce sul vasto patrimonio immobiliare riconducibile ad Alina Kabaeva, stimato in circa 120 milioni di dollari.

Come detto l’amante di Putin vive nella grande residenza di Valdai assieme ai figli, le sorelle e le cugine, cinque donne che non la lasciano mai e l’aiutano in tutto. Secondo quanto emerso il presidente russo avrebbe fatto costruire accanto al palazzo una residenza separata riservata a Kabaeva.

La villa sarebbe stata acquistata con i fondi di una società offshore cipriota, la Ermira consultants, che controlla la società Real Invest, proprietaria del marchio di vodka Putinka.

Alina Kabaeva avrebbe anche un’altra residenza a Sochi, sul Mar Nero: un mega attico di 2600 metri quadri e 20 stanze con tanto di piscina, cinema e pista di atterraggio per un elicottero sul tetto.

Altri tre appartamenti nella nota località sul Mar Nero sono registrati a nome della nonna dell’ex ginnasta.