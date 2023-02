Putin e la rete ferroviaria segreta dopo il treno blindato: tutte le misure di sicurezza del presidente russo

Una rete ferroviaria segreta, per rimanere invisibile. Così si muove per il Paese Vladimir Putin, che dall’inizio della guerra in Ucraina ha rinunciato agli aerei presidenziali e viaggia su un treno personale blindato. Per spostarsi in sicurezza e tutelare la propria incolumità, il presidente russo avrebbe anche fatto costruire un’intera rete ferroviaria nascosta.

Il collegamento con le residenze di Putin

La notizia arriva dalla pubblicazione ‘Project’, che su Telegram ha fatto sapere che il presidente russo investe sempre di più nella propria sicurezza.

La rete ferroviaria segreta, che attraversa tutto il Paese e possiede delle stazioni proprie, servirebbe a Putin per raggiungere le sue residenze.

Fonte foto: ANSA Il presidente russo Putin a Volgograd, nella cerimonia per l’80esimo anniversario della battaglia di Stalingrado

“Tutte le principali residenze di Vladimir Putin sono state collegate da linee ferroviarie e nelle vicinanze sono state costruite stazioni segrete“, ha rivelato ‘Project’. Almeno tre località, viene specificato, sono state collegate dalla rete segreta.

L’inchiesta

Come riporta Ansa, da un’inchiesta del Dossier Center, progetto investigativo fondato dall’ex oligarca e oppositore russo Mikhail Khodorkovsky, è emerso che Putin “viaggia sempre di più non sugli aerei presidenziali, ma su un treno personale speciale corazzato”.

Sulla base di alcune indagini, si può ipotizzare dove sorgano le stazioni collegate da questa rete ferroviaria, i cui lavori sembrano essere iniziati già diversi anni fa.

Le località attraversate dalla rete

Sul territorio del Parco Nazionale di Valdai, una stazione ferroviaria è stata individuata vicino al villaggio di Dolgiye Borody, nei pressi di un eliporto. Il villaggio si trova a circa 435 km a nord-est di Mosca, non molto distante dalla residenza di Putin a Valdai.

Tre residenti avrebbero riferito poi a ‘Project’ che la stazione e una linea ferroviaria speciale sono state costruite appositamente per il capo dello Stato.

A circa 400 metri dalla residenza di Putin nella regione di Mosca, invece, dal 2015 i satelliti segnalano la presenza di un’altra stazione, quella di Novo-Ogaryovo. Si trova ben nascosta dietro un’alta recinzione, con telecamere di sorveglianza disposte ogni 10 metri.

Infine, vicino alla residenza estiva di Bocharov Ruchey, a Sochi, nel 2017 sono apparsi una piattaforma e un nuovo ramo ferroviario. Anche questi sono ben nascosti da un’alta recinzione.