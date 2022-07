Punita perché la colazione non era buona: 24enne segregata e picchiata dai familiari, arrestato il marito

All’ennesimo atto di violenza subito dalla famiglia del marito, una 24enne di origini bengalesi ha deciso di sporgere denuncia raccontando ai carabinieri di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, tutti i soprusi subiti tra le mura domestiche. La giovane ha denunciato le violenze subite, l’ultima di gruppo tra il coniuge e i suoceri.

Picchiata a causa della colazione

La 24enne bengalese, giunta il 4 luglio dai carabinieri, ha raccontato di essere stata segregata e picchiata dal marito e dai suoceri perché, a detta loro, la colazione portata a tavola non era buona. La ragazza avrebbe tentato di ribellarsi ma sarebbe stata bloccata sia dal marito sia dai suoceri, che avrebbero preso parte al pestaggio.

I carabinieri sono intervenuti e hanno portato la vittima al pronto soccorso dove i medici hanno accertato lesioni guaribili in dieci giorni.

Arrestato il marito

A finire in manette è stato il marito della 24enne, un uomo di 32 anni anche lui di origini bengalesi e operaio ai cantieri navali. L’uomo, secondo quanto appurato dalle forze dell’ordine, era già stato denunciato dalla donna per violenze e angherie.

Il 32enne, tra l’altro, la costringeva a restare in casa e a uscire solo per la spesa, a compiere passivamente le mansioni domestiche e a ubbidire supinamente a ogni sua richiesta.

Non è il primo caso di violenza

Come detto, la 24enne bengalese aveva già denunciato in precedenza il marito per violenze subite tra le mura domestiche. Ma l’episodio avvenuto lunedì 4 luglio 2022 ha fatto esplodere definitivamente la giovane, portando all’arresto del coniuge.

È emerso “un quadro di violenza morale e fisica” fanno sapere dai carabinieri che hanno sottolineato come in precedenza la donna si era rivolta ai servizi sociali per chiedere aiuto. Ora la donna è stata trasferita in una struttura protetta dove verrà aiutata a superare il trauma delle violenze subite e soprattutto potrà vivere lontana dal marito.