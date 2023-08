Prezzi dei carburanti stabili verso l'ultimo weekend di agosto: benzina e gasolio, i numeri aggiornati

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’andamento dei prezzi dei carburanti in Italia sta attirando comprensibilmente l’attenzione in vistsa del fine settimana, l’ultimo di agosto con il temuto controesodo. Dopo un periodo di continui aumenti, si registra una stabilizzazione delle tariffe per benzina e gasolio, non una cattiva notizia per chi si metterà in auto in vista del ritorno a casa dopo le ferie.

I prezzi medi della benzina

Al centro dell’attenzione si trovano i prezzi medi dei carburanti, sia nella modalità self-service che in quella servita. Attualmente, il costo medio della benzina si attesta a 1,946 Euro/litro, mantenendosi invariato rispetto alla rilevazione precedente.

Tuttavia, è interessante notare come vi siano differenze significative a livello territoriale. Le tariffe più elevate si riscontrano principalmente in provincia di Nuoro, dove i guidatori dovranno affrontare costi superiori.

Fonte foto: ANSA I prezzi medi di benzina e gasolio rimangono stabili: in autostrada sono lievemente maggiori

Al contrario, chi si trova nella provincia lombarda di Sondrio potrà godere di prezzi più contenuti. Sulle autostrade, la benzina viene venduta a un costo leggermente superiore, ovvero 2,019 Euro/litro.

I prezzi medi del gasolio

Analogamente, il prezzo medio del gasolio si mantiene costante a 1,845 Euro/litro, confermando quelle che sono le ultime rilevazioni.

Ancora una volta, emerge una variazione delle tariffe in base alla posizione geografica. I conducenti nella provincia di Nuoro dovranno fare i conti con i costi più alti, mentre quelli che si trovano a Sondrio potranno beneficiare di tariffe più vantaggiose. Sul fronte autostradale, il prezzo del gasolio si attesta a 1,932 Euro/litro.

Previsioni future dei prezzi

Il quadro attuale dei prezzi dei carburanti in Italia indica una fase di stabilità che rappresenta un sollievo per i guidatori, soprattutto in vista del fine settimana. L’analisi è figlia dello studio dei dati forniti da parte di circa 18.000 gestori di stazioni di servizio italiane al ministero dell’Impresa e del Made in Italy.

Va ricordato che nonostante l’obbligo di esporre i prezzi dei carburanti dal 1 agosto, i prezzi non sono diminuiti, anzi sono inizialmente aumentati. La benzina è salita sopra i 2 euro al litro, con un picco di 2,722 euro su una stazione dell’A8 Milano-Varese. Analisti suggeriscono che la competizione per offrire il prezzo più basso potrebbe spingere alcuni distributori a innalzarlo. Le accise, inoltre, rimangono invariate, contribuendo al rincaro.