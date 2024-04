Prezzi di benzina e diesel in calo venerdì 26 aprile: quanto costa oggi un pieno in città e in autostrada

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Prezzi in calo. Il quarto e ultimo weekend di aprile 2024 si apre con un calo della benzina e del diesel. Ecco quanto costa fare il pieno in città o in autostrada venerdì 26 aprile.

Prezzi dei carburanti, giù benzina e diesel

Scendono le quotazioni internazionali di benzina e diesel.

Calano anche i prezzi praticati sulla rete italiana.

Fonte foto: IPA Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

I prezzi medi di benzina e diesel

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 25 aprile su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,919 euro/litro (-3 millesimi, compagnie tra 1,914 e 1,929, pompe bianche 1,915);

a 1,919 euro/litro (-3 millesimi, compagnie tra 1,914 e 1,929, pompe bianche 1,915); diesel self service a 1,797 euro/litro (-3, compagnie tra 1,787 e 1,808, pompe bianche 1,789);

a 1,797 euro/litro (-3, compagnie tra 1,787 e 1,808, pompe bianche 1,789); benzina servito a 2,059 euro/litro (-2, compagnie tra 2,000 e 2,126, pompe bianche 1,969);

a 2,059 euro/litro (-2, compagnie tra 2,000 e 2,126, pompe bianche 1,969); diesel servito a 1,941 euro/litro (-4, compagnie tra 1,876 e 2,012, pompe bianche 1,845).

E ancora:

gpl tra 0,721 euro/litro e 0,742 euro/litro (pompe bianche 0,708);

tra 0,721 euro/litro e 0,742 euro/litro (pompe bianche 0,708); metano tra 1,304 euro/kg e 1,413 euro/kg.

I costi dei carburanti in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada, la media nazionale indicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy recita:

benzina self service: 2,000 euro/litro;

2,000 euro/litro; diesel self service: 1,893 euro/litro.

E ancora.

gpl: 0,851 euro/litro;

0,851 euro/litro; metano: 1,473 euro/kg.