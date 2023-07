Previsioni meteo sul caldo, la tregua durerà poco: picchi fino a 40 gradi già da domenica, temporali al Nord

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Tregua. Nel weekend del 28-29-30 luglio l’Italia non vivrà più nella morsa asfissiante del caldo, anche se la pausa durerà molto poco. Già da domenica 30, infatti, le temperature torneranno a rialzarsi, con picchi fino a 40 gradi in Sicilia, per via della risalita di correnti di aria calda di matrice africana. Sicuramente, però, non avremo giornate roventi come quelle che hanno contraddistinto l’inizio della settimana appena trascorsa. Ecco le previsioni degli esperti meteo.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 28 luglio

Nord: inizialmente soleggiato ma con qualche temporale dal pomeriggio sulle Alpi, entro sera anche su Prealpi, pedemontane e Piemonte. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi;

inizialmente soleggiato ma con qualche temporale dal pomeriggio sulle Alpi, entro sera anche su Prealpi, pedemontane e Piemonte. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi; Centro: prevale il sole su tutti i settori, pur con qualche annuvolamento sparso di passaggio. Temperature in aumento a est, massime comprese tra 28 e 33 gradi;

prevale il sole su tutti i settori, pur con qualche annuvolamento sparso di passaggio. Temperature in aumento a est, massime comprese tra 28 e 33 gradi; Sud: in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento diurno sui rilievi. Temperature in nuovo rialzo, massime tra 29 e 34 gradi, punte superiori sulla Sardegna.

Sabato 29 luglio

Nord: tra sole e nubi irregolari con qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, entro sera anche alta Valpadana; isolati piovaschi in Liguria. Temperature in lieve ascesa, massime tra 28 e 33 gradi;

tra sole e nubi irregolari con qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, entro sera anche alta Valpadana; isolati piovaschi in Liguria. Temperature in lieve ascesa, massime tra 28 e 33 gradi; Centro: soleggiato con qualche nube sparsa di passaggio, più frequente sulla Toscana. Temperature in ulteriore ascesa, massime comprese tra 29 e 34 gradi;

soleggiato con qualche nube sparsa di passaggio, più frequente sulla Toscana. Temperature in ulteriore ascesa, massime comprese tra 29 e 34 gradi; Sud: giornata stabile e soleggiata su tutti i settori con poche nubi pomeridiane sui monti. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35, picchi di 36-38 sulle Isole.

Domenica 30 luglio

Nord : variabilità sul Triveneto con nuovi temporali sparsi, soprattutto in serata, dalle Alpi verso le pianure; più assolato altrove salvo radi fenomeni su est Lombardia. Temperature in calo ad Est, massime tra 27 e 33 gradi;

: variabilità sul Triveneto con nuovi temporali sparsi, soprattutto in serata, dalle Alpi verso le pianure; più assolato altrove salvo radi fenomeni su est Lombardia. Temperature in calo ad Est, massime tra 27 e 33 gradi; Centro: soleggiato con qualche sterile addensamento pomeridiano in Appennino. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi;

soleggiato con qualche sterile addensamento pomeridiano in Appennino. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi; Sud: giornata stabile e soleggiata su tutti i settori con poche nubi pomeridiane sui monti. Temperature in lieve aumento, massime tra 30 e 35 gradi, punte superiori sulle Isole.

La città col bollino arancione e giallo

Venerdì 28 luglio nessuna ondata di calore anomala. Solo bollino giallo in 10 città indicato dal Ministero della Salute nel suo bollettino:

Messina: 37 gradi

37 gradi Catania: 36 gradi

36 gradi Reggio Calabria: 36 gradi

36 gradi Bari: 35 gradi

35 gradi Palermo: 35 gradi

35 gradi Ancona: 33 gradi

33 gradi Pescara: 33 gradi

33 gradi Perugia: 32 gradi

32 gradi Bolzano: 31 gradi

31 gradi Campobasso: 30 gradi

Per sabato 29 luglio, invece, 2 città col bollino arancione.

Palermo: 37 gradi

37 gradi Perugia: 35 gradi

Col bollino giallo, invece, 17 città:

Messina: 37 gradi

37 gradi Napoli: 37 gradi

37 gradi Reggio Calabria: 37 gradi

37 gradi Bari: 36 gradi

36 gradi Catania: 36 gradi

36 gradi Latina: 36 gradi

36 gradi Bologna: 35 gradi

35 gradi Firenze: 35 gradi

35 gradi Frosinone: 35 gradi

35 gradi Roma: 35 gradi

35 gradi Viterbo: 35 gradi

35 gradi Torino: 34 gradi

34 gradi Pescara: 33 gradi

33 gradi Rieti: 33 gradi

33 gradi Bolzano: 32 gradi

32 gradi Ancona: 32 gradi

32 gradi Campobasso: 30 gradi

Turisti accaldati nel centro storico di Roma

Italia spaccata in due: temporali e grandine al Nord

Secondo gli esperti di 3bMeteo, nel corso del fine settimane una vasta ed energica circolazione depressionaria si muoverà rapidamente sull’Europa settentrionale, spostando il suo centro dall’Atlantico alla Penisola scandinava. Sul Nord Italia porterà rovesci e temporali localmente anche di forte intensità: non si esclude il rischio di locali grandinate, forti colpi di vento e piogge intense.

Tra le zone maggiormente a rischio ci sono le Alpi, la Liguria, l’alto versante tirrenico, la Valpadana e il Triveneto.