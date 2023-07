Incendio nella pineta di Ugento in Salento vicino alla spiaggia: bagnanti in fuga dai lidi, auto danneggiate

Un vasto incendio è scoppiato a Torre Mozza, la marina di Ugento, nel Salento ionico. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di giovedì 27 luglio e hanno aggredito la pineta.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Inoltre è stato chiesto l’invio di Canadair. A scopo precauzionale è stata evacuata una delle strutture ricettive, l’antica masseria di Rottacapozza.

Bagnanti fatti allontanare dai lidi

I bagnanti sono stati fatti allontanare dai lidi. Si è registrato il danneggiamento di alcune auto. Si teme che il fronte del fuoco, alimentato dal forte vento, possa avanzare velocemente verso la zona dei villaggi turistici. Uno dei problemi principali è proprio il vento che se da un lato aiuta ad allontanare l’afa, dall’altro, quando scoppiano le fiamme, le nutre in modo pericoloso.

Fonte foto: ANSA

Poche ore prima il devastate incendio a San Cataldo

L’incendio a Torre Mozza arriva a distanza di poche ore da quello divampato in zona San Cataldo a ridosso di alcune villette e spiagge della zona. Anche in quel caso era stata diramata un’allerta in cui si diceva che era “necessario evacuare la marina per consentire che le operazioni di spegnimento”.

Nel rogo che ha coinvolto l’area di San Cataldo oltre dieci ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti dalle fiamme.

Nel frattempo si sta indagando sull’origine delle fiamme e non è esclusa la pista che fa pensare che ad appiccare l’incendio sia stato un piromane. A far propendere per questa ipotesi la vicinanza degli inneschi delle fiamme, tra area sud, chiesetta e darsena, praticamente lungo l’asse nord-sud della marina di Lecce.