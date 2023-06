Penzolano le coperture del viadotto Gavette a Genova ma il maltempo non c'entra: Aspi esclude il crollo

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Paura per la sicurezza del viadotto sopra via delle Gavette a Genova. In seguito al maltempo sono stati diversi i cittadini allarmati che hanno chiesto una risposta per alcune impalcature a vista e apparentemente a rischio. Autostrade per l’Italia rassicura: nessun crollo. Le immagini in rete non mostrano infatti le condizioni del viadotto genovese, ma solo lavori non conclusi a causa del recente maltempo.

Allarme per Viadotto Bisagno

In pochi minuti è diventata virale la foto del viadotto Bisagno, sopra via Gavette a Genova. È stata pubblicata su diversi social, a partire da Facebook e l’immagine ritrae, in apparenza, le condizioni di usura e il rischio crollo del ponte.

Sono stati molti i commenti dei cittadini spaventati all’idea del crollo del ponte o delle impalcature dei lavori in corso su questo. Dopotutto il crollo del ponte Morandi (in fase di accertamenti e processi), risalente al 14 agosto 2018, è ancora fresco nella memoria dei genovesi.

Fonte foto: ANSA Prospettiva dal basso del viadotto A12 (su via delle Gavette) a Genova

La risposta di Autostrade per l’Italia

È stata data online la notizia di un possibile e imminente crollo del viadotto, la Direzione di Tronco di Genova di autostrade per l’Italia ha però smentito le fonti. Nessun pezzo è caduto a terra o cadrà, dice. Il ponteggio fotografato fa parte di un intervento di ristrutturazione del viadotto. La parte “pericolante” è in realtà una fase di smontaggio prevista. Si chiama messa “in banda” ed è una procedura che prevede che la rete resti penzolante prima di essere smontata, rialzata e posta a protezione verticale.

La situazione è quindi sotto controllo e la procedura è stata confermata dal personale tecnico al lavoro sul cantiere. L’effetto ottico ha generato forte preoccupazione, ma sia Vigili del Fuoco che Polizia giunti sul posto non hanno riscontrato criticità e confermato la versione di Autostrade per l’Italia.

Maltempo Genova

La situazione al ponteggio del viadotto Bisagno è dovuto al maltempo. Infatti, anche se le forti piogge non sono collegate direttamente alle condizioni pericolanti, perché smentito, è stato il cattivo tempo a costringere gli operai ad abbandonare i lavori in corso. Questo è avvenuto però solo dopo la messa in sicurezza dei lavori.

Il maltempo a Genova sta causando diversi disagi. Non solo lunghe code sulla A12, dove sono presenti allagamenti, ma anche blocco dei cantieri tra Rapallo e Genova, mentre a Nervi le strade chiuse per l’acqua alta. L’Ospedale San Martino di Genova ha inoltre dovuto evacuare sei pazienti dalla rianimazione per infiltrazioni d’acqua dal soffitto.